с чего всё началось

Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России. Как отмечала депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, Европейский союз продлит антироссийские санкции, поскольку для их отмены нет причин.

Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию

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Происшествия СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».

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Армия и оружие Лавров обвинил США в попытках создать квазигосударство в Сирии США делают все, чтобы построить на восточном берегу реки Евфрат в Сирии "квазигосударственные структуры" ради контроля над нефтяными месторождениями в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Хоккей Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс» Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.

Общество В Москве сообщили о проблемах с вывозом мусора в Бурятии Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил на имя глав субъектов предупреждения о необходимости «принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов».

Политика Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).