Политика
RT на русскомУкраина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию
Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России. Как отмечала депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, Европейский союз продлит антироссийские санкции, поскольку для их отмены нет причин.
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Экономика
Госдума рассмотрит законопроект об отмене «внутрибанковского роуминга»
Сегодня, 12 ноября Госдума обсудит в первом чтении правительственный законопроект, направленный на отмену так называемого «внутрибанковского роуминга», сообщает ИА REGNUM.
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Общество
В России вводится система мониторинга за реализацией нацпроектов
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил о введении в эксплуатацию системы мониторинга за реализацией национальных проектов, которая позволяет контролировать выделяемые средства, а также выявлять недобросовестных исполнителей, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Происшествия
В Ленинградской области локализовали пожар рядом с Северной ТЭЦ
Пожар рядом с Северной ТЭЦ, где в ангаре горели автомобильные покрышки, локализован на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Общество
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Общество
ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
Политика
Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине
Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту "Газеты.Ru", что не имеет "ни малейшего представления" о заведении против него двух уголовных дел на Украине.
Армия и оружие
Впервые показана головка самонаведения украинской ракеты «Нептун»
Происшествия
Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу
В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Происшествия
В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
Общество
Медведев в Новосибирске посетил музей центра вирусологии «Вектор»
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев перед совещанием в Новосибирске посетил музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Происшествия
В Нижегородской области задержали угонщиков скорой
Двое мужчин угнали автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, их задержали после погони со стрельбой по колесам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Происшествия
СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
Спорт
Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев
Американская гимнастка Мелани Коулман скончалась в возрасте 20 лет после неудачного падения с брусьев во время тренировки.
Армия и оружие
Лавров обвинил США в попытках создать квазигосударство в Сирии
США делают все, чтобы построить на восточном берегу реки Евфрат в Сирии "квазигосударственные структуры" ради контроля над нефтяными месторождениями в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Хоккей
Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
Происшествия
В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края.
Фигурное катание
Ягудин обвинил СМИ в искусственном создании его конфликта с Плющенко
Известный российский фигурист Алексей Ягудин высказался по поводу своего давнего конфликта с коллегой-соотечественником Евгением Плющенко, передает ТРК "Мир".
Общество
В Москве сообщили о проблемах с вывозом мусора в Бурятии
Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил на имя глав субъектов предупреждения о необходимости «принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов».
Политика
Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала первые изображения серийного седана KIA K5 (Optima) нового поколения для корейского рынка.
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Футбол
Ерохин оценил условия подготовки сборной России в Сочи
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин оценил условия, в которых национальная команда готовится к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.