Политика

RT на русскомRT на русскомУкраина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию

Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России. Как отмечала депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, Европейский союз продлит антироссийские санкции, поскольку для их отмены нет причин.
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с чего всё началось
«Мы уже пять лет к этому готовы, фактически с первого дня», — сказал вице-премьер в интервью
 «РБК-Украина», отвечая на вопрос о том, готов ли Киев к снятию наложенных Европой на Россию санкций.
РБК03:26

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В СФ оценили заявление украинского вице-премьера о снятии санкций с России

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На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции

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Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России

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Экономика

Госдума рассмотрит законопроект об отмене «внутрибанковского роуминга»

Сегодня, 12 ноября Госдума обсудит в первом чтении правительственный законопроект, направленный на отмену так называемого «внутрибанковского роуминга», сообщает ИА REGNUM.
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Общество

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Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Общество

В России вводится система мониторинга за реализацией нацпроектов

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил о введении в эксплуатацию системы мониторинга за реализацией национальных проектов, которая позволяет контролировать выделяемые средства, а также выявлять недобросовестных исполнителей, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:46
Шоу-бизнес

Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»

Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru 03:04
Происшествия

В Ленинградской области локализовали пожар рядом с Северной ТЭЦ

Пожар рядом с Северной ТЭЦ, где в ангаре горели автомобильные покрышки, локализован на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.
РИА Новости 07:16
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Общество

Кирилл Терешин лишился «рук-базук»

Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Общество

ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

CBS Media вчера в 13:09
Общество

Малышева подаст в суд на ряд СМИ

REGNUM вчера в 13:41
Политика

Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине

Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту "Газеты.Ru", что не имеет "ни малейшего представления" о заведении против него двух уголовных дел на Украине.
Газета.Ru 06:00
Армия и оружие

Впервые показана головка самонаведения украинской ракеты «Нептун»

Военное обозрение вчера в 23:51
Происшествия

Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу

В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Вести.Ru 07:25
Происшествия

В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
РИА Новости 04:21
Общество

Медведев в Новосибирске посетил музей центра вирусологии «Вектор»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев перед совещанием в Новосибирске посетил музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 05:54
Происшествия

В Нижегородской области задержали угонщиков скорой

Двое мужчин угнали автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, их задержали после погони со стрельбой по колесам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
РИА Новости 03:19
Происшествия

СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова

Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
Известия 03:48
Спорт

Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев

Американская гимнастка Мелани Коулман скончалась в возрасте 20 лет после неудачного падения с брусьев во время тренировки.
RT на русском 07:09
Армия и оружие

Лавров обвинил США в попытках создать квазигосударство в Сирии

США делают все, чтобы построить на восточном берегу реки Евфрат в Сирии "квазигосударственные структуры" ради контроля над нефтяными месторождениями в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Интерфакс 07:18
Хоккей

Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
Газета.Ru вчера в 23:34
Происшествия

В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации

Российская газета 05:53
Происшествия

ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края.
Общая газета.RU 07:14
Фигурное катание

Ягудин обвинил СМИ в искусственном создании его конфликта с Плющенко

Известный российский фигурист Алексей Ягудин высказался по поводу своего давнего конфликта с коллегой-соотечественником Евгением Плющенко, передает ТРК "Мир".
Газета.Ru 03:57
Общество

В Москве сообщили о проблемах с вывозом мусора в Бурятии

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил на имя глав субъектов предупреждения о необходимости «принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов».
REGNUM 03:52
Политика

Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 03:10
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 07:16
Авто

Kia показала новые изображения серийной Kia Optima

Компания KIA опубликовала первые изображения серийного седана KIA K5 (Optima) нового поколения для корейского рынка.
Автоновости дня вчера в 23:23
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Lenta.ru вчера в 18:59
Автоспорт

Квят останется в «Торо Россо» в сезоне-2020

REGNUM 06:53
Футбол

Ерохин оценил условия подготовки сборной России в Сочи

Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин оценил условия, в которых национальная команда готовится к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.
RT на русском 06:03
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