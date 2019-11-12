с чего всё началось

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет. ЕС отменит санкции против России.

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

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Авто В России стартовали продажи обновлённого Lexus GX 460 Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.

Армия и оружие США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.

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Политика В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.

Политика Против Владимира Соловьева завели уголовные дела на Украине Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Политика Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.

Интернет YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появилось новое условие, по нему видеохостинг YouTube может прекращать доступ аккаунта ко всему серверу.

Общество В России предложили сократить срок использования шипованной резины Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).

Политика В Кремле прокомментировали засекречивание материалов по делу Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал засекречивание материалов уголовного дела по ситуации с журналистом Иваном Голуновым.

Общество В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Футбол Врач сборной России назвал сроки восстановления Черышева и Баринова Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился информацией о травмах полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.

Политика Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Происшествия Курсант военного училища Тюмени умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.

Здоровье В краевую больницу Забайкалья поступило оборудование на 32 млн рублей По национальному проекту «Здравоохранение» в краевую детскую клиническую больницу Забайкалья поступило 14 единиц современного дорогостоящего оборудования.

Общество Кремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке Ранее Харитонов посчитал, что вернуть прежние параметры выхода на пенсию в ДФО необходимо, так как после пенсионной реформы многие жители уехали из северных регионов.

Музыка Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Спорт Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года Чемпионат Европы по водным видам спорта проводится раз в два года, Россия еще ни разу не принимала турнир.

Общество Климатические изменения могут «повысить статус» России По словам журналиста Джонатана Якобсона, таяние ледников может открыть новые торговые маршруты, что отодвинет западные страны на второй план и принесет немалую выгоду, в частности, открытие новых территорий для развития сельского хозяйства, пишет издание Haaretz.

Хоккей Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона» Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).