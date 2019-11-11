Политика
РБКУкраинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
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с чего всё началось
Война Украины с Россией закончится после возврата Крыма, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина".Радио Sputnik00:44
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Видеохостинг YouTube будет удалять коммерчески невыгодные аккаунты
"YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла", – указано в обновленном документе.
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Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
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Экономика
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В Крым прибыла делегация иностранных журналистов
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РИА Новости 07:33
Авто
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Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
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ФСИН направила в Госдуму предложение о правке закона о беспилотниках
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Врач отметил, что на основании сообщений из СМИ можно заключить, что у актрисы — вторичная глиобластома, «которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна».
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Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
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Футбол
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Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла уже второго ребенка за полгода
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Политика
Названы сроки рассмотрения судом ООН иска Украины к России
Решение Международного суда ООН по иску Украины к России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма можно ожидать не раньше 2022 года – начала 2023 года, заявила на брифинге замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
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Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
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Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов покинет свою должность с 1 июля 2020 года, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
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В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
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В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России
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Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
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Экономика
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Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета вчера в 06:50