с чего всё началось

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Футбол Суд удовлетворил иск «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат» Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканала «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат.ком», который незаконно размещал у себя фрагменты футбольных матчей.

Политика Украинский депутат пришел на заседание Рады в маске Джокера Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.

Политика Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Интернет Видеохостинг YouTube будет удалять коммерчески невыгодные аккаунты "YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла", – указано в обновленном документе.

Экономика Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Политика Лавров шуткой ответил на вопрос о подготовке России к выборам в США Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос, как Россия «готовится» к президентским выборам 2020 года в США.

Армия и оружие Израиль ответил на обстрел из сектора Газа морской блокадой Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа, ПВО страны перехватили только 20 из 50 выпущенных ракет.

Общество В России предложили сократить срок использования шипованной резины Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Политика В Крым прибыла делегация иностранных журналистов Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Авто Представлена новая Skoda Octavia Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.

Политика ФСИН направила в Госдуму предложение о правке закона о беспилотниках Федеральная служба исполнения наказаний направила в Госдуму предложение о принятии правки в законодательстве о беспилотниках, дающую ей полномочия, аналогичные остальным силовым структурами страны, заявил зампред парламентского комитета Александр Хинштейн.

Шоу-бизнес Врач-онколог: У Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома Врач отметил, что на основании сообщений из СМИ можно заключить, что у актрисы — вторичная глиобластома, «которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна».

Футбол Сычёв: Гилерме — номер один не только в «Локомотиве», но и в сборной Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился мнением о голкипере национальной команды и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.

Шоу-бизнес Жена Алека Болдуина потеряла уже второго ребенка за полгода 35-летняя Хилария Болдуин перенесла уже вторую тяжелую потерю за последние семь месяцев.

Политика Названы сроки рассмотрения судом ООН иска Украины к России Решение Международного суда ООН по иску Украины к России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма можно ожидать не раньше 2022 года – начала 2023 года, заявила на брифинге замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США.

Происшествия СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.

Экономика Финансовый директор Сбербанка Морозов покинет свой пост Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов покинет свою должность с 1 июля 2020 года, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

Происшествия Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.

Шоу-бизнес Шепелев сделал предложение возлюбленной Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.

Общество В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».

Происшествия Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.

Экономика РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.