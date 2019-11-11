Политика
РБКУкраинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
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Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Политика
В Кремле отвергли инициативу «входа по паспорту» в интернет
В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:17
Общество
Alibaba заработала $1 млрд за 68 секунд в День холостяка
News.ru вчера в 05:32
Происшествия
У бывшего омского полицейского хотят забрать слишком дорогой BMW
Стало известно, что в 2017 году сотрудник дежурной части территориального отдела полиции УМВД России по Омску и его супруга приобрели автомобиль BMW 520D XDrive на сумму, превышающую их доходы за три предшествующих года.
Город55.ру 00:31
Авто
Рост цен на автомобили зафиксирован в России
Как сообщает «Коммерсант», рост цен в большей или меньшей степени затрагивает все бренды, при этом они не боятся отрицательной динамики автомобильного рынка России.
32CARS.ru 10 ноября в 23:27
Политика
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины
По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».
Политика Сегодня вчера в 18:38
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие
Эсминец «Лидер» могут усилить керамической броней
По словам представителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерия Шапошникова, керамическая броня позволит существенно уменьшить массу конструктивной защиты корабля.
ТК Звезда 03:03
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Футбол
Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии
Inc-news.ru 00:54
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM вчера в 01:31
Общество
Климатическая зима наступит в России к середине декабря
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климатическая зима в России наступит с середины декабря.
Политика Сегодня 10 ноября в 11:17
Общество
Медведев в шутку посоветовал привиться от Эболы вместо гриппа
Позже, в ходе совещания по развитию генетических технологий, глава правительства в шутку заявил, что те, кто не привился от гриппа, могут воспользоваться вакциной от лихорадки Эбола, передает «РИА Новости».
Известия 03:34
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Коммерсантъ 02:53
Общество
Цифровой юань будет запущен через 2-3 месяца, прогнозирует HCM Capital
Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HCM Capital Джек Ли заявил, что цифровой юань уже готов и может быть запущен в ближайшие 2-3 месяца.
BitCryptoNews вчера в 10:35
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Политика
Израиль передал задержанного россиянина США
Власти Израиля начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле в конце декабря 2015 года по запросу США и подозреваемого в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.
Lenta.ru вчера в 18:20
Общество
Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории
Медиазона вчера в 04:58
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева.
РБК 04:16
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Происшествия
В Дамаске у ливанского посольства прогремел взрыв, есть жертвы
REGNUM вчера в 23:30
Общество
СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей
Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».
РБК 04:16
Авто
В России стартовали продажи обновлённого Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 14:50
Политика
Ситуацию на Украине обсудили по телефону Путин и Меркель
Страна Советов on-line 03:45
Происшествия
У пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге произошел взрыв
Рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
РБК вчера в 10:40
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53