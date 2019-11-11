Политика

РБКРБКУкраинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
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Украина призвала Россию заплатить «за агрессию»

Lenta.ru02:25

Украинский вице-премьер требует деньги за конец «войны с Россией»

РЕН ТВвчера в 20:00

На Украине назвали условие прекращения «войны с Россией»

RT на русскомвчера в 15:46

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

РБКвчера в 15:40

Украинский вице-премьер заявили о «войне» за Крым

Газета.Ruвчера в 16:10

Вице-премьер Украины рассказал о «войне» с Россией из-за Крыма

Известиявчера в 14:54

Вице-премьер Украины заявил о «войне» с Россией из-за Крыма

РИА Новостивчера в 13:35
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:26, Вашингтон
Происшествия

В Тюмени от менингита умер курсант военного училища

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Происшествия

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Политика

В Кремле отвергли инициативу «входа по паспорту» в интернет

В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:17
Общество

Alibaba заработала $1 млрд за 68 секунд в День холостяка

News.ru вчера в 05:32
Происшествия

У бывшего омского полицейского хотят забрать слишком дорогой BMW

Стало известно, что в 2017 году сотрудник дежурной части территориального отдела полиции УМВД России по Омску и его супруга приобрели автомобиль BMW 520D XDrive на сумму, превышающую их доходы за три предшествующих года.
Город55.ру 00:31
Авто

Рост цен на автомобили зафиксирован в России

Как сообщает «Коммерсант», рост цен в большей или меньшей степени затрагивает все бренды, при этом они не боятся отрицательной динамики автомобильного рынка России.
32CARS.ru 10 ноября в 23:27
Политика

Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».
Политика Сегодня вчера в 18:38
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие

Эсминец «Лидер» могут усилить керамической броней

По словам представителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерия Шапошникова, керамическая броня позволит существенно уменьшить массу конструктивной защиты корабля.
ТК Звезда 03:03
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Футбол

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии

Inc-news.ru 00:54
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM вчера в 01:31
Общество

Климатическая зима наступит в России к середине декабря

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климатическая зима в России наступит с середины декабря.
Политика Сегодня 10 ноября в 11:17
Общество

Медведев в шутку посоветовал привиться от Эболы вместо гриппа

Позже, в ходе совещания по развитию генетических технологий, глава правительства в шутку заявил, что те, кто не привился от гриппа, могут воспользоваться вакциной от лихорадки Эбола, передает «РИА Новости».
Известия 03:34
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ 02:53
Общество

Цифровой юань будет запущен через 2-3 месяца, прогнозирует HCM Capital

Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HCM Capital Джек Ли заявил, что цифровой юань уже готов и может быть запущен в ближайшие 2-3 месяца.
BitCryptoNews вчера в 10:35
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Политика

Израиль передал задержанного россиянина США

Власти Израиля начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле в конце декабря 2015 года по запросу США и подозреваемого в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.
Lenta.ru вчера в 18:20
Общество

Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории

Медиазона вчера в 04:58
Армия и оружие

Не менее 50 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

REGNUM 03:28
Политика

Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева.
РБК 04:16
Политика

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Политика

Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Происшествия

В Дамаске у ливанского посольства прогремел взрыв, есть жертвы

REGNUM вчера в 23:30
Общество

СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей

Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».
РБК 04:16
Авто

В России стартовали продажи обновлённого Lexus GX 460

Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 14:50
Политика

Ситуацию на Украине обсудили по телефону Путин и Меркель

Страна Советов on-line 03:45
Происшествия

У пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге произошел взрыв

Рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
РБК вчера в 10:40
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Общество

Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
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