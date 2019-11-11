Политика
РБКУкраинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
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Общество
Родители историка рассказали о тяжелых отношениях с убитой аспиранткой
Валерий и Людмила Соколовы, родители теперь уже бывшего доцента кафедры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, рассказали об их отношениях.
РЕН ТВ 14:18
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Sony подала патент на игровой картридж PlayStation, что говорит о возможном производстве новой консоли.
Дни24 10:21
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Происшествия
Песков назвал чудовищным убийство девушки доцентом СПбГУ
Мотивы и причины чудовищного преступления, которое совершил доцент СПбГУ Олег Соколов, будут установлены в ходе следствия.
Политическая Экспертиза 06:43
Спорт
Глава WADA заявил о неготовности спорта к допинговому скандалу в России
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился воспоминаниями о начале допингового скандала в российском спорте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Авто
Объявлены цены новой Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 13:25
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Наука
Употребление кофе снижает риск развития рака печени
ToDay News Ufa 08 ноября в 08:58
Происшествия
Матери с ВИЧ, кормившей ребенка грудью, оставили родительские права
Московский районный суд Петербурга не стал лишать родительских прав женщину, кормившую грудью своей ребенка, будучи ВИЧ-инфицированной.
Neva.Today 15:13
Политика
В Госдуме оценили слова Помпео об оружии для «борьбы с русскими»
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон дал Киеву оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими".
РИА Новости 15:25
Происшествия
Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ
«В Университет массово стали поступать письма, в которых О. Соколова требовали уволить за „воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство“», — сказали в СПбГУ.
Пятый канал 11:04
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК 14:56
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
УАЗ оснастит «Русский Прадо» абсолютно новым 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 или 170 л.с. Силовой агрегат будут выпускать на Заволжском моторном заводе.
Автоновости дня 09 ноября в 07:28
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
«Нафтогаз Украины» призвал «Газпром» пустить украинских проверяющих на газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся на границе между Сумской и Курской областями.
Известия 15:17
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%
Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
Коммерсантъ 03:50
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Общество
Более 260 тысяч самозанятых официально зарегистрировались в России
На 11 ноября в России официально зарегистрировалось в качестве самозанятых 260 тыс. человек, половина из них - новые налогоплательщики.
МонаВиста 05:39
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Шоу-бизнес
Волочкова не ответила на звонок Пугачевой из-за плохого настроения
Анастасия Волочкова призналась, что не ответила на звонок Аллы Пугачевой из-за плохого настроения.
Дни24 06:16
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Наука
Ученые создали самый черный материал в мире
11.11.19 Инженерам из Массачусетского технологического университета удалось создать материал, который поглощает 99,995% солнечного света.
Портал Поиск 00:49
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 13:25
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия 11:43
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41