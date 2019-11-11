Политика
РБКУкраинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
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На Украине заявили, что война с РФ закончится только после возврата Крыма
Национальная служба новостей15:41
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:39, Ашберн
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.
Ugpressa.ru 08 ноября в 23:43
Политика
Мексика предоставила Моралесу политическое убежище
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
РИА Новости 16:49
Кино
В Москве прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех»
Российская газета 14:13
Экономика
Основатель Uber продал часть акций за $500 млн
Основатель сервиса онлайн-заказа такси Uber Трэвис Каланик продал часть своих акций за $547 млн, следует из сообщения о смене структуры владения, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Коммерсантъ 17:35
Армия и оружие
В США на Аляску отправили неизвестную боевую машину
В Сети появилась фотография новой разработки для армии США. Военные отправили на Аляску неизвестную боевую машину.
OAnews 06:05
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Здоровье
Кузбасс оказался среди регионов-лидеров по абортам в России
Кемеровская область оказалась среди лидеров по количеству абортов.
Сибдепо 09 ноября в 23:32
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
РИА Новости 10:16
Хоккей
Известный хоккейный эксперт был уволен после слов о мигрантах
Известный хоккейный эксперт Дон Черри был уволен с канадского телеканала Sportsnet после слов о мигрантах и символе Дня памяти павшим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:47
Армия и оружие
Первый серийный Су-57 поступит в ВКС до конца года
Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 08 ноября в 13:04
Технологии
Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей
РБК вчера в 03:34
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
КП - Ростов-на-Дону вчера в 08:27
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 09 ноября в 07:38
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь вчера в 22:47
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Политика
Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США
Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
Известия 16:58
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Политика
Шойгу прибыл в Египет для переговоров о военном сотрудничестве
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, где запланировано проведение переговоров с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси.
РЕН ТВ 16:16
Культура
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Октябрьской районный суд Петербурга принял решение арестовать на два месяца преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, оглашение решения транслировало издание «Фонтанка».
Ведомости 09:04
Политика
В Госдуме ответили на заявление Помпео о военной помощи Украине
Заявление госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине в очередной раз доказывает, что американцы не останавливаются ни перед какими международными договорённостями, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Комсомольская правда 15:27
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Культура
Шоураннер «Ходячих мертвецов» объяснила, почему у Дэрила никогда не было романтических отношений
Чем глубже зрители погружаются во вселенную «Ходячих мертвецов», тем больше у них появляется вопросов о тех или иных персонажах.
Popcornnews.ru 17:30
Происшествия
Семья выпавшей из окна женщины с детьми не считалась неблагополучной
Семья женщины, которая утром 11 ноября выпала из окна квартиры в Бабушкинском районе столицы вместе с двумя своими детьми, не состояла на учете как неблагополучная.
Москва 24 02:55