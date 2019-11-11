Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

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