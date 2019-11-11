Политика

РБКРБКУкраинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
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Украинский вице-премьер требует деньги за конец «войны с Россией»

РЕН ТВвчера в 20:00

На Украине назвали условие прекращения «войны с Россией»

RT на русскомвчера в 15:46

Вице-премьер Украины заявил о «войне» с Россией из-за Крыма

РИА Новостивчера в 13:35

Украинский вице-премьер заявили о «войне» за Крым

Газета.Ruвчера в 16:10

Вице-премьер Украины рассказал о «войне» с Россией из-за Крыма

Известиявчера в 14:54

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

РБКвчера в 15:40

Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»

Lenta.ruвчера в 12:05
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Экономика

Россияне забрали из Сбербанка 80 млрд рублей за месяц

Объем физических средств в банке в октября уменьшился на 79 млрд рублей или на 0,6%. Так, в настоящее время на счетах Сбербанка храниться 13,07 трлн рублей россиян.
АБН 10 ноября в 00:02
Хоккей

Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
Газета.Ru вчера в 23:34
Общество

От наличных денег полностью отказались 2% россиян

Большинство (89%) россиян предпочитают расплачиваться наличными, от расчета таким способом полностью отказались только 2% граждан, следует из опроса "Левада-Центр", опубликованном на сайте организации в понедельник.
Интерфакс вчера в 02:46
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК вчера в 03:46
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ разрыдался в суде

ТК Звезда вчера в 09:04
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова

Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Общество

Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Общество

В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков

Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, пишут 12 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 20:41
Финансы

Курс доллара вырос до 63,93 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля.
ТАСС вчера в 02:04
Общество

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Транспорт

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Общество

Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст

Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия вчера в 17:27
Общество

В Совфеде предлагают, как лучше применять штрафы к родителям

Административный штраф или арест могут грозить родителю, который не разрешает детям видеться с близкими родственниками или отказывается выполнять решение суда о передаче ребёнка другому родителю.
Красная весна вчера в 21:50
Происшествия

Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

РИА Новости вчера в 18:57
Общество

ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

CBS Media вчера в 13:09
Происшествия

Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске

"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Политика

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио 10 ноября в 22:50
Энергетика

«Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor

Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ) и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран), снова сдано в аренду.
РБК вчера в 09:22
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Чемпионат 10 ноября в 13:24
Космос

SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service вчера в 14:00
Здоровье

Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени

Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
Вечерний курьер вчера в 04:44
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM вчера в 06:45
Гаджеты

Xiaomi резко снизила цену на максимальную версию флагмана Redmi

Ferra 10 ноября в 22:31
Происшествия

В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути

Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Кино

Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»

Popcornnews.ru вчера в 07:59
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