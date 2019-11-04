Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

Украинский военнослужащий Александр Гром раскритиковал качество питания в некоторых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Военнослужащий пожаловался на качество питания в украинской армии

URA.Ruвчера в 23:34

В Сети пожаловались на качество питания в украинской армии

РБКвчера в 22:52

Еда украинских военных возмутила пользователей сети

Lenta.ruвчера в 17:11

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Известиявчера в 19:25

Военнослужащий ВСУ пожаловался на качество армейского питания

Московский Комсомолецвчера в 19:12

Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

РИА Новостивчера в 17:48

Фото: питание в украинской армии шокировало Сеть

РЕН ТВвчера в 21:51
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:13, Вашингтон
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На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
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Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа

Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
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Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
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Американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines разрабатывают план совершения демонстрационных полетов модернизированных Boeing 737 MAX отдельно от компании Boeing и Федерального авиационного управления (ФАУ) США перед официальным возобновлением эксплуатации этих самолетов.
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Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами

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В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
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Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»

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Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
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Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
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По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.
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Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019

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Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
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С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
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Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

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В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев

В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
Дни24 02 ноября в 07:33
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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:12
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
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