Политика

ИзвестияИзвестияУкраинский военный пожаловался на качество питания в армии

Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти. На своей странице в Facebook военнослужащий отметил, что несмотря на смену руководства страны, некоторые вещи не изменились.
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Военнослужащий пожаловался на качество питания в украинской армии

URA.Ruвчера в 23:34

В Сети пожаловались на качество питания в украинской армии

РБКвчера в 22:52

Военнослужащий ВСУ пожаловался на качество армейского питания

Московский Комсомолецвчера в 19:12

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Известиявчера в 19:25

Фото: питание в украинской армии шокировало Сеть

РЕН ТВвчера в 21:51

Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

РИА Новостивчера в 17:48

Еда украинских военных возмутила пользователей сети

Lenta.ruвчера в 17:11
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