Политика

ИзвестияИзвестияУкраинский военный пожаловался на качество питания в армии

Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти. На своей странице в Facebook военнослужащий отметил, что несмотря на смену руководства страны, некоторые вещи не изменились.
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Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

РИА Новости17:48

В Сети пожаловались на качество питания в украинской армии

РБК22:52

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Известия19:25

Военнослужащий пожаловался на качество питания в украинской армии

URA.Ru23:34

Военнослужащий ВСУ пожаловался на качество армейского питания

Московский Комсомолец19:12

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Lenta.ru17:11

Фото: питание в украинской армии шокировало Сеть

РЕН ТВ21:51
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