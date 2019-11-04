Политика

ИзвестияИзвестияУкраинский военный пожаловался на качество питания в армии

Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти. На своей странице в Facebook военнослужащий отметил, что несмотря на смену руководства страны, некоторые вещи не изменились.
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Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

РИА Новости17:48

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Известия19:25

Военнослужащий ВСУ пожаловался на качество армейского питания

Московский Комсомолец19:12

Еда украинских военных возмутила пользователей сети

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Фото: питание в украинской армии шокировало Сеть

РЕН ТВ21:51

Украинский военный раскритиковал питание в армии: Куда идут средства?

Life.ru19:09

Гром среди ясного неба: украинский военнослужащий возмутился качеством еды в ВСУ

ТК Звезда20:27
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Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
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Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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День Казанской иконы Божьей Матери: почему и когда спасает икона

Именно поэтому, еще с 1613 года на Руси особым образом отмечался праздник Казанской иконы Божьей Матери, причем с 1649 года и вплоть до революции, 22 октября по старому стилю или 4 ноября по новому, считался праздником государственным.
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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

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Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Ученые назвали самое безжизненное место на Земле

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Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег

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Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

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