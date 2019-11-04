Политика

ИзвестияИзвестияУкраинский военный пожаловался на качество питания в армии

Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти. На своей странице в Facebook военнослужащий отметил, что несмотря на смену руководства страны, некоторые вещи не изменились.
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Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

РИА Новости17:48

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Известия19:25

Военнослужащий ВСУ пожаловался на качество армейского питания

Московский Комсомолец19:12

Еда украинских военных возмутила пользователей сети

Lenta.ru17:11

Украинский военный раскритиковал питание в армии: Куда идут средства?

Life.ru19:09

Гром среди ясного неба: украинский военнослужащий возмутился качеством еды в ВСУ

ТК Звезда20:27

Украинский солдат пристыдил власти за качество еды в армии

News.ru19:52
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Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
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Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году

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Общество

Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды

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Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
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Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
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Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутской области

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«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны

Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
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Культура

Премьера документального фильма о жизни Децла состоится 7 ноября

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Microsoft разработало новое приложение Office для Android

Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
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Квята оштрафовали во второй гонке подряд

Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия 17:48
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
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Байден заявил об укреплении позиций России и Сирии на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что политика, которую проводит президент США Дональд Трамп, лишь укрепляет позиции России, Сирии и Ирана на Ближнем Востоке.
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В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

ТАСС 16:17
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru вчера в 09:37
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В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II

В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
OAnews 01 ноября в 23:11
Экономика

«Индекс хачапури» достиг исторического максимума

«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
Lenta.ru 18:53
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Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»

Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
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Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет

Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
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Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.
Lenta.ru 14:22
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Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
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Авто

В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро

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Авто

Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО

Именно поэтому Model S готовится к масштабному обновлению, чтобы выиграть автомобиль от Porsche уже в следующем заезде.
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ФК «Ростов» на последних минутах упустил победу над «Краснодаром»

Donnews.ru 10:44
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Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

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Малазийский футболист забил с центра поля голкиперу, который был на линии ворот

17-летний нападающий Лукман Хаким отметился голом с центра поля в матче юношеских команд Малайзии и Камбоджи.
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Экономика

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru 31 октября в 19:00
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