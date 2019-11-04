Политика
Газета.RuУкраинские военные жалуются на качество питания в армии
Иногда еда сама по себе не соответствует пищевым нормам. Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
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Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Экономика
«Газпром» остается самой недооцененной компанией в России и в мире
Пожалуй, "Газпром" остается самой недооцененной компанией не только в России, но и в мире.
Finam.Ru 04:00
Киберспорт
В World of Warcraft: Shadowlands появятся новые модели лиц персонажей
Пользователи, которые играют за старые расы, смогут выбрать новый цвет кожи, разрез глаз или форму лица своим персонажам.
CyberSport.ru 02 ноября в 08:20
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:48
Экономика
Veon сократила выручку в России
На показатель мобильной выручки Veon в России продолжило влиять увеличение с начала 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, а также распространение безлимитных тарифов, поясняют в компании: «В то время как объемы данных продолжали сильно расти, рост доходов от них был медленнее, поскольку сохранялась ценовая конкуренция».
Коммерсантъ 02:41
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
ЖКХ
Россиянам могут разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением освободить россиян от необходимости оплаты услуг ЖКХ ненадлежащего качества.
REGNUM 01 ноября в 08:08
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Политика
Песков сообщил о готовности Путина к нормандскому саммиту
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения нормандского саммита, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
RT на русском вчера в 14:13
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Экономика
WSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ведомости 03:59
Общество
Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании
Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 17:23
Политика
Эксперт прокомментировал заявление о попытках свержения Зеленского
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о попытках свержения главы страны Владимира Зеленского.
Аргументы недели 03:41
Космос
Нейросеть на порядки ускорила решение задачи трех тел
Ученые использовали глубокое обучение нейросетей для предсказывания исхода гравитационного взаимодействия трех тел.
N+1 30 октября в 07:02
Теннис
Барти одолела Свитолину и выиграла Итоговый чемпионат WTA
Чемпионат вчера в 08:12
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Происшествия
Во Вьетнаме задержали восемь человек по делу о гибели мигрантов в Британии
Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.
РИА Новости 03:52
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Футбол
«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат вчера в 14:58
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Тулой пострадали пять человек
В ДТП с участием микроавтобуса в Тульской области есть пострадавшие.
Известия 01:32
Космос
Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA
Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science 01 ноября в 04:33
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 03:24
Общество
Глава РЭО назвал «заматывающие» мусорную реформу регионы
Забайкалье, Курганская область, Еврейская АО и Ненецкий АО больше всех "заматывают" процесс мусорной реформы.
РБК 03:00
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20