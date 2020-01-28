Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.

с чего всё началось

Украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" купит в России алюминий для производства ракет по заказу США.

Украинский завод купил у России алюминий для американских ракет

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