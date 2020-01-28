Политика

ТрудТрудУкраинский завод купил у России алюминий для американских ракет

Украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" купит в России алюминий для производства ракет по заказу США.
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с чего всё началось

Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием

Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.
Украина.ру27 января в 02:30

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Украинский «Южмаш» заказал в России алюминий для американских ракет

Газета.Ruвчера в 07:18

«Бизнес-интересы побеждают политические лозунги»: зачем Украина закупает российский алюминий для американских ракет

Комсомольская правдавчера в 07:03

Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

РБКвчера в 04:24

Украина решила сделать ракеты для США из российского алюминия

URA.Ruвчера в 04:56

Украинский «Южмаш» заказал российский алюминий для американских ракет

Московский Комсомолецвчера в 03:40

Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

Известиявчера в 02:30

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новостивчера в 01:31
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Политика

Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 17:12
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Политика

Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
РБК вчера в 13:46
Общество

Посольство установило связь со 177 россиянами в китайском Хубэе

Российское посольство в Пекине вышло на связь со 177 гражданами России, находящимися в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
RT на русском вчера в 23:51
Армия и оружие

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

Сирийские военные взяли в плен боевика, ставшего свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации.
РИА Новости вчера в 21:11
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
Известия вчера в 06:18
Общество

Роскачество выявило нарушения в школьной форме

Роскачество обнаружило нарушения качества школьной формы, продающейся на вещевых рынках и в торговых комплексах, сообщили в организации.
Взгляд.ру 00:24
Авто

В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей

Тарантас Ньюс 27 января в 05:58
Здоровье

Число зараженных коронавирусом возросло до 6 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом в КНР возросло до 5974 человек.
РБК вчера в 22:52
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
Энергетика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости 26 января в 06:54
Футбол

Эмре Джан подпишет контракт с дортмундской «Боруссией»

"Ювентус" и дортмундская "Боруссия" согласовали переход полузащитника сборной Германии Эмре Джана.
Вести.Ru вчера в 16:38
Здоровье

В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
РИА Новости 00:30
Космос

SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды

Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Starlink.
РБК 27 января в 22:26
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество

На Украине уволили водителя из-за сериала на русском языке

РИА Новости вчера в 18:07
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже вчера в 05:07
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК вчера в 15:30
Армия и оружие

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией

Через КПП «Кафр-Лусейн» в сирийской провинции Идлиб прошла турецкая военная колонна, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 27 января в 20:18
Происшествия

Погибшие в ДТП брянские дети возвращались с турнира по танцам

Оказалось, что семья возвращалась с турнира по танцам. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказало руководство студии «Гранд».
Городской телеканал (Брянск) вчера в 12:36
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Галкина смыло волной на пляже в Тасмании

Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
ФАН вчера в 05:29
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Происшествия

В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
BFM.ru вчера в 09:50
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