Политика
ТрудУкраинский завод купил у России алюминий для американских ракет
Украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" купит в России алюминий для производства ракет по заказу США.
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с чего всё началось
Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.Украина.ру27 января в 02:30
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«Бизнес-интересы побеждают политические лозунги»: зачем Украина закупает российский алюминий для американских ракет
Комсомольская правдавчера в 07:03
Украинский «Южмаш» заказал российский алюминий для американских ракет
Московский Комсомолецвчера в 03:40
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Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
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SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды
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В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
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На Украине уволили водителя из-за сериала на русском языке
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Оказалось, что семья возвращалась с турнира по танцам. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказало руководство студии «Гранд».
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Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
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