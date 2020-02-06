Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в РФ

Украинское ракетное предприятие "Южмаш", которое занимается сборкой топливных баков для американских ракет Antares, подтвердило, что приобретает алюминий для их изготовления в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы завода, опубликованном на его сайте .
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Украинское предприятие «Южмаш», занимающееся сборкой топливных баков для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, сообщает
 пресс-служба предприятия.
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