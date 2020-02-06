Политика
Lenta.ruУкраинский завод объяснил закупку алюминия в России безысходностью
В администрации «Южмаш» объяснили, что причина этого заключается в безысходности. На предприятии отметили проводимую диверсификацию и импортозамещение поставок. Однако отмечается, что закупка алюминия на Украине не всегда возможна.
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с чего всё началось
Украинское предприятие «Южмаш», занимающееся сборкой топливных баков для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, сообщает пресс-служба предприятия.ФАНвчера в 14:11
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Украинский «Южмаш» признал использование российского алюминия для американских ракет
Взгляд.рувчера в 13:34
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