Общество
РИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
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Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
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В восьми областях Украины школы закрылись на карантин
Школы восьми областей Украины приостановили работу из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает 27 января «РБК-Украина».
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Пострадал также и ее муж Гарик Харламов. Благодаря фильму «Текст» награду также получил Иван Янковский за лучшую мужскую роль второго плана.
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В Алжире разбился истребитель Су-30
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Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106.
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Политика
МИД Японии признал задержание корреспондента Kyodo в России
МИД сообщил об инциденте с журналистом после публикаций в японских СМИ информации о задержании в Токио экс-сотрудника компании Softbank, который, по версии следствия, в феврале прошлого года передал сотрудникам торгового представительства России конфиденциальную информацию, полученную с серверов компании.
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Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Общество
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Капитан первого ранга Олег Осипов, который возглавит экспедицию ВМФ в Антарктиду, заявил, что уверен в совершении новых научных открытий.
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.