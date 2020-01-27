Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

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По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
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