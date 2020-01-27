Общество
РИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
Здоровье
В Китае назвали сроки лечения от коронавируса
Лечение заболевших коронавирусом должно занять от одной до двух недель в зависимости от тяжести пневмонии, сообщает член экспертной группы Ли Синван.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и перенесла концерты
Отечественная певица Кристина Орбакайте проинформировала поклонников о переносе концертов и спектаклей с ее участием.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Армия и оружие
Боевики в Идлибе готовят провокации с применением химоружия
Боевики в Идлибской зоне деэскалации готовят провокации с применением химического оружия, чтобы обвинить сирийские власти в преступлениях против мирного населения.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Общество
Хайди Клум вышла в свет в пикантном наряде
Для выхода в свет супермодель выбрала весьма откровенный наряд – полупрозрачное платье, расшитое стеклярусом, с высоким разрезом на подоле и глубоким декольте.
Общество
Российские туроператоры приостановили приём групп из Китая
Приём новых организованных туристических групп из Китая приостановлен в России с 28 января в связи с распространением нового коронавируса.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Здоровье
Российская онкология стала мультидисциплинарной
В российской онкологии удалось выстроить мультидисциплинарный подход, обеспечивающий взаимодействие онкологов со специалистами узкого профиля.
Общество
По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек
В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.
Экономика
Лесопромышленники просят у Мишустина снижения пошлин
Приморские лесодобывающие компании обратились к премьеру РФ Михаилу Мишустину с предложением снизить пошлины на вывоз леса за рубеж до 6,5%, сообщает ТАСС.
Происшествия
Экс-майор МВД Дымовский обвинен в призывах к экстремизму
14 октября прошлого года Алексей Дымовский выложил в интернет несколько видеообращений, в которых рассказал, что он нашел в лесу под Новороссийском тротил и якобы собирался убить президента России, но затем передумал и решил сдать взрывчатку в полицию.
Политика
Молчанов возглавил департамент культуры и молодёжной политики кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодёжной политики кабинета министров.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек
Зарегистрировано 4 515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6 973 человек подозревают вирус.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
Общество
В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников
В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег.
Баскетбол
«Лейкерс» опубликовали первое заявление со дня гибели Брайанта
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.