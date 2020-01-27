Общество
РИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
Если верить общедоступной системе мониторинга украинских государственных закупок «Прозорро», «Южмаш» и «Альфа-металл» договорились о поставках из России алюминиевого проката, а также никеля, скандия, титана и ванадия общей массой 88,7 тонны.Телеканал 360°03:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Россияне оказались недовольны милитаризмом Дня Победы
Граждане традиционно относят праздник к числу важных, однако многих из них оказались недовольны излишним милитаристским уклоном и помпезностью мероприятий в этот день.
Наука
Соль вместо химиотерапии: способен ли хлорид натрия замедлить рост опухоли
Как оказалось, «наночастицы хлорида натрия способны проникать в клетки и вызывать немедленную — нужную — реакцию», не накапливаясь в организме.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Общество
Суд запретил уральскому застройщику распоряжаться имуществом
Суд запретил уральскому застройщику распоряжаться имуществом Заявление подала компания «Т Плюс», а сумма исковых требований превысила 124 миллиона.
Культура
Макаревич рассказал, как Ольга Любимова не дала снять фильм к 50-летию «Машины времени»
Музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook рассказал, как министр культуры Ольга Любимова в бытность свою директором департамента кинематографии отказала в поддержке фильма, который планировалось снять к 50-летию Машины времени .
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января ее директор Ян Трунцев, нашлась.
Авто
Названы сроки старта продаж Skoda Karoq в России
Как сообщает портал «Авторевю», продажи нового компактного кроссовера Skoda Karoq на российском рынке стартуют уже 14 февраля.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных
Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
Гаджеты
На старых смартфонах с февраля отключится WhatsApp
Разработчики отмечают, что WhatsApp отключится у пользователей с операционными системами Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старыми версиями.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Общество
Король Бельгии признал внебрачную дочь после ДНК-теста
Бывший король Бельгии Альберт II признал себя биологическим отцом художницы Дельфины Боэль (Delphine Boël).
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Гаджеты
Nokia 5.2 и Nokia 1.3: раскрыты характеристики и цены новых смартфонов
Речь идёт об аппаратах Nokia 5.2 и Nokia 1.3. Первый будет относиться к устройствам среднего уровня, второй — к бюджетным моделям.
Политика
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Это первый случай, когда российская внешняя разведка рассекретила имена сразу нескольких своих выдающихся сотрудников-нелегалов.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Происшествия
В Турции с подозрением на коронавирус госпитализировали 12 человек
С подозрением на новый тип коронавируса 2019-nCoV в Турции госпитализировали 10 китайских туристов и двое граждан Турции.
Здоровье
Более 100 тысяч человек прошли обследование на меланому в 2019 году
Более 100 тысяч человек прошли обследование на рак кожи в 2019 году, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Здоровье
Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение
Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Экономика
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых, максимальная сумма кредита составит 3 миллиона рублей, сказано в сообщении крупнейшего российского банка.