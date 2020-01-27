Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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с чего всё началось
Если верить общедоступной системе мониторинга украинских государственных закупок «Прозорро
», «Южмаш» и «Альфа-металл» договорились о поставках из России алюминиевого проката, а также никеля, скандия, титана и ванадия общей массой 88,7 тонны.
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