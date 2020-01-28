Украинское государственное предприятие «ВО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» заключил сделку с российским ООО «Промышленное обеспечение "Альфа-Металл"» на поставку алюминия на сумму в 42,9 миллиона гривен (109,5 млн рублей).

с чего всё началось

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

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