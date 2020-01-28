Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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с чего всё началось

Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием

Украинское государственное предприятие «ВО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» заключил сделку с российским ООО «Промышленное обеспечение "Альфа-Металл"» на поставку алюминия на сумму в 42,9 миллиона гривен (109,5 млн рублей).
Украина.рувчера в 02:30

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Украинский «Южмаш» заказал российский алюминий для американских ракет

Московский Комсомолец03:40

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости01:31

Заплатить миллионы за русский металл для американских ракет? В СМИ гадают над заказом украинского завода

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Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

Известия02:30

Украинский завод закупил российский алюминий для американских ракет

Взгляд.ру02:08

Украинский «Южмаш» заказал России алюминий для ракет США

Телеканал 360°03:15

Украина заказала российский металл для американских ракет

Lenta.ruвчера в 23:03
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Стали известны сроки начала продаж Skoda Karoq в России

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Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
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Вудворд намерен вернуть Санчеса в «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, Вудворд не собирается отпускать чилийца в летнее трансферное окно и намерен дать ему ещё один шанс в МЮ.Напомним, манкунианцы не смогут вернуть Санчеса зимой, так как в соглашении с миланским клубом нет пункта о досрочном прекращении аренды.
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Бывший сенатор Рауф Арашуков заявил в Мосгорсуде, что готов сообщить следователю ФСБ, кто "заказал" его уголовное дело и стоит за его преследованием.
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Власти Китая пока не приняли решения о выезде россиян из провинции Хубэй. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Поднебесной.
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Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в попытках переписать историю.
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В США и Канаде ввели дополнительные сеансы «Холопа»

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Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета

Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
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