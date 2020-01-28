Общество
РИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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с чего всё началось
Украинское государственное предприятие «ВО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» заключил сделку с российским ООО «Промышленное обеспечение "Альфа-Металл"» на поставку алюминия на сумму в 42,9 миллиона гривен (109,5 млн рублей).Украина.рувчера в 02:30
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Общество
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
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Московский "Спартак" сегодня из аэропорта Шереметьево вылетел на второй командный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба "красно-белых".
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Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти Brent в последний раз находилась на уровне 60 долларов в ноябре 2019 года.
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Актриса Наталья Андрейченко, которую искали в Мексике, заявила, что уехала в джунгли, чтобы набраться сил.
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Разработчики отмечают, что WhatsApp отключится у пользователей с операционными системами Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старыми версиями.
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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Здоровье
Стрижка налысо и памперсы: китайские медсестры рассказали о борьбе с коронавирусом в Китае
Происшествия
Горевшее в Охотском море судно «Энигма Астралис» затонуло
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Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Общество
Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение
Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Футбол
Вудворд намерен вернуть Санчеса в «Манчестер Юнайтед»
По информации источника, Вудворд не собирается отпускать чилийца в летнее трансферное окно и намерен дать ему ещё один шанс в МЮ.Напомним, манкунианцы не смогут вернуть Санчеса зимой, так как в соглашении с миланским клубом нет пункта о досрочном прекращении аренды.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
Происшествия
Рауф Арашуков пообещал назвать ФСБ заказчиков своего уголовного дела
Бывший сенатор Рауф Арашуков заявил в Мосгорсуде, что готов сообщить следователю ФСБ, кто "заказал" его уголовное дело и стоит за его преследованием.
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Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс оставил трогательное обращение в память о погибшем Коби Брайанте, в котором пообещал продолжить дело своего друга.
Общество
Посольство РФ обсуждает с Китаем выезд россиян из провинции Хубэй
Власти Китая пока не приняли решения о выезде россиян из провинции Хубэй. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Поднебесной.
Авто
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento
Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Политика
Эстония обвинила Россию в попытке переписать историю
Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в попытках переписать историю.
Общество
В России появились новые камеры фиксации нарушений ПДД
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Кино
В США и Канаде ввели дополнительные сеансы «Холопа»
Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
Общество
Число нелегальных рабочих в России стало резко снижаться
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Общество
Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.