Политика
РИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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с чего всё началось
Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.Украина.рувчера в 02:30
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Происшествия
Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
Единоборства
Александр Емельяненко тренировался даже под арестом
РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Происшествия
Мужчина в Германии заразился на работе коронавирусом от китаянки
Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от другого человека.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Армия и оружие
Военные США извлекли останки тел из рухнувшего самолета в Афганистане
Американские военные извлекли останки жертв крушения самолета в Афганистане.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
МИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио
Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио.
Космос
Curiosity, 2653-2655 день: Регулировка положения
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Сейсмологи зафиксировали у берегов Ямайки землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Киберспорт
SumaiL присоединился к OG
Саид Самаил SumaiL Хассан присоединился к составу OG по Dota 2. Об этом организация объявила во время презентации документального фильма True Sight о гранд-финале The International 2019.
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Здоровье
В Китае назвали новые симптомы коронавируса и способы его передачи
Ранее в Пекине был зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью
Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
Гаджеты
Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Происшествия
В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИДа
В Москве суд отправил под арест чиновника МИД России, курирующего сферу госзакупок.
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе
Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Политика
Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере €10 млн.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу людей в центре Петербурга
Автомобиль совершил наезд на толпу пешеходов в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Пятый канал".
Здоровье
Диетолог назвала продукты, помогающие защититься от вирусов
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, с помощью каких продуктов можно повысить иммунитет и защитить организм от инфекций и вирусов.
Кино
Paramount готовит новых «Трансформеров»
Два новых фильма о трансформерах запущены в разработку кинокомпанией Paramount.