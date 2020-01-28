Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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с чего всё началось

Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием

Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.
Украина.рувчера в 02:30

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Украинский «Южмаш» заказал в России алюминий для американских ракет

Газета.Ru07:18

Украинский «Южмаш» заказал российский алюминий для американских ракет

Московский Комсомолец03:40

Украина решила сделать ракеты для США из российского алюминия

URA.Ru04:56

Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

РБК04:24

«Бизнес-интересы побеждают политические лозунги»: зачем Украина закупает российский алюминий для американских ракет

Комсомольская правда07:03

Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

Известия02:30

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости01:31
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Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК 03:47
Единоборства

Александр Емельяненко тренировался даже под арестом

РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Кубань-Информ 07:21
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 06:17
Происшествия

Мужчина в Германии заразился на работе коронавирусом от китаянки

Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от другого человека.
Интерфакс 05:07
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa 01:43
Армия и оружие

Военные США извлекли останки тел из рухнувшего самолета в Афганистане

Американские военные извлекли останки жертв крушения самолета в Афганистане.
Известия 11:16
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
Политика

МИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио

Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио.
News.ru 11:48
Космос

Curiosity, 2653-2655 день: Регулировка положения

AstroNews.ru 25 января в 16:22
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня вчера в 18:30
Происшествия

У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7

Сейсмологи зафиксировали у берегов Ямайки землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.
RT на русском 15:15
Киберспорт

SumaiL присоединился к OG

Саид Самаил SumaiL Хассан присоединился к составу OG по Dota 2. Об этом организация объявила во время презентации документального фильма True Sight о гранд-финале The International 2019.
CyberSport.ru 15:24
Политика

Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
BFM.ru 12:22
Здоровье

В Китае назвали новые симптомы коронавируса и способы его передачи

Ранее в Пекине был зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 05:34
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости 07:16
Авто

Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью

Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
Автоновости дня 11:12
Гаджеты

Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa 01:06
Экономика

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Южный Федеральный вчера в 20:39
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр 07:52
Происшествия

В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИДа

В Москве суд отправил под арест чиновника МИД России, курирующего сферу госзакупок.
Gazeta.SPb 07:08
Происшествия

В Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену

Газета.Ru 11:38
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе

Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
ИА Новороссия 13:57
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Российская газета 12:44
Политика

Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере €10 млн.
РБК 13:55
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 07:01
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
РБК 05:31
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу людей в центре Петербурга

Автомобиль совершил наезд на толпу пешеходов в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 14:13
Здоровье

Диетолог назвала продукты, помогающие защититься от вирусов

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, с помощью каких продуктов можно повысить иммунитет и защитить организм от инфекций и вирусов.
RT на русском 15:30
Кино

Paramount готовит новых «Трансформеров»

Два новых фильма о трансформерах запущены в разработку кинокомпанией Paramount.
ИА InterMedia 04:37
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