Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.

с чего всё началось

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

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