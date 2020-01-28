Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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с чего всё началось

Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием

Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.
Украина.рувчера в 02:30

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Украина решила сделать ракеты для США из российского алюминия

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Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

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Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

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Украинский «Южмаш» заказал российский алюминий для американских ракет

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Заплатить миллионы за русский металл для американских ракет? В СМИ гадают над заказом украинского завода

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Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

Известия02:30

Сотрудничающее с США украинское предприятие купило алюминий в России

Национальная служба новостей04:23
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Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
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Пожар в офисном здании на юго-востоке Москвы локализован

Пожар в пятиэтажном офисном здании на юго-востоке Москвы, площадь которого достигла 100 кв. м, локализован.
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В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 106 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.
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Роналду поздравил возлюбленную с днем рождения

На выложенном в социальные сети фото Роналду вместе с детьми поздравляет Джорджину в днем рождения.
ProstoProSport вчера в 12:03
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Китайцам закрыли въезд в Россию

Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:25
Здоровье

Китайскую студентку в Саратове подвергли проверке из-за коронавируса

В Саратове сотрудники управления Роспотребнадзора организовали проверку студентки, прибывшей из Китая, у которой нашли признаки заболевания.
Четвертая Власть 02:33
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Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

ProstoProSport вчера в 08:47
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Штаб ВСУ заявил о задержании «диверсанта ДНР» в Донбассе

Разведчики ВСУ задержали в Донбассе "диверсанта ДНР".
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«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
Коммерсантъ 01:47
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Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК 03:47
Общество

Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

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КС поручил пересмотреть дело активиста Котова

Фото: Natdemina / Wikimedia Commons Конституционный суд России предписал пересмотреть обвинительный приговор активисту Константину Котову, приговоренному к 4 годам колонии за неоднократные нарушения закона о митингах.
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Общество

Баскетболист Коби Брайант разбился на вертолете

Американские СМИ сообщают, что сегодня днем в калифорнийском городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса, разбился вертолет, в котором находился легендарный баскетбольный защитник Коби Брайант.
StarHit.ru 26 января в 15:20
Общество

Владелец сочинского отеля «Жемчужина» купит гостиницу «Пекин» в Москве

Сочинская «Жемчужина» принадлежит структуре «Союз маринс групп», одного из крупнейших владельцев гостиниц в России.
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Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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Эмма Уотсон может появиться в новых «Пиратах Карибского моря»

Эмма Уотсон может сыграть главную роль в планируемой перезагрузке франшизы «Пираты Карибского моря».
NewInform 26 января в 22:35
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
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Политика

Россию решили дополнительно наказать из-за выборов в Крыму

В Евросоюзе (ЕС) решили дополнительно наказать Россию за проведение выборов местной власти в Крыму, передает ТАСС.
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МИД Японии признал задержание корреспондента Kyodo в России

27 января МИД России рассказал о японском поданном, который был задержан во Владивостоке при попытке получения секретных материалов.
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Политика

Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
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Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБК вчера в 16:00
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Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
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Дочерняя компания «Аэрофлота» - «Победа» заявила, что может отказаться летать в Ростов-на-Дону и Самару, сообщает «Интерфакс».
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Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
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Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

Ахметова называют самым богатым человеком на Украине.
РБК вчера в 20:29
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