Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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с чего всё началось

Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием

Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.
Украина.рувчера в 02:30

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Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

Известия02:30

Украина заказала у РФ алюминий для американской ракеты-носителя

REGNUM05:31

Украина решила сделать ракеты для США из российского алюминия

URA.Ru04:56

Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

РБК04:24

Украинский «Южмаш» заказал российский алюминий для американских ракет

Московский Комсомолец03:40

«Бизнес-интересы побеждают политические лозунги»: зачем Украина закупает российский алюминий для американских ракет

Комсомольская правда07:03

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости01:31
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Общество

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
РИА Новости 09:09
Гаджеты

Новый iPhone 12 позирует на качественных рендерах

Faktom 03:50
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег знакомую продавщицу

По данным ведомства, вечером 27 января мужчина пришел в магазин, в котором работала женщина, облил ее бензином и поджег.
РБК 06:02
Гаджеты

Четыре модели Huawei и Honor обновлены до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa 01:06
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и официальный Дамаск в том, что эти страны якобы напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 20:33
Кино

Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Киноафиша России 04:49
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

Газета.Ru 04:39
Путешествия

Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Интерфакс 07:44
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru 09:25
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Известия 07:04
Шоу-бизнес

На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой

На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Газета.Ru 05:52
Общество

У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму

У супруги бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмилы нашли элитную недвижимость в Крыму.
Lenta.ru 08:51
Политика

В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
РБК 09:31
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Здоровье

Не посещавший Китай житель Японии заболел коронавирусом

По данным Минздрава Японии, житель страны, который не посещал китайский город Ухань, заразился новым коронавирусом, сообщает Reuters.
HotGeo 05:48
Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
REGNUM 08:40
Происшествия

Историка Соколова признали вменяемым

Коммерсантъ 07:06
Интернет

Антивирус Avast уличили в продаже личных данных пользователей

Популярный антивирус Avast уличили в том, что он занимается продажей личных данных пользователей третьим лицам.
Актуальные Новости 05:06
Футбол

Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»

РБК 08:49
Политика

Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
RT на русском 08:02
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Политика

ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
RT на русском 09:05
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Gazeta.SPb вчера в 15:26
Общество

Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество

Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
РИА Новости 08:06
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
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