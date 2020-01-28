Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Читать в источнике
Комментировать514
с чего всё началось

Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием

Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.
Украина.рувчера в 02:30

Подробнее о событии

Украинский «Южмаш» заказал в России алюминий для американских ракет

Газета.Ru07:18

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости01:31

Украина решила сделать ракеты для США из российского алюминия

URA.Ru04:56

Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

РБК04:24

Украинский «Южмаш» заказал российский алюминий для американских ракет

Московский Комсомолец03:40

Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

Известия02:30

«Бизнес-интересы побеждают политические лозунги»: зачем Украина закупает российский алюминий для американских ракет

Комсомольская правда07:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Политика

Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
BFM.ru 12:22
Футбол

«Барселона» ведет переговоры с Тадичем

«Барселона» ведет работу над трансфером атакующего полузащитника «Аякса» Душана Тадича.
Sports.ru 15:02
Происшествия

В Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ

Трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 на Востряковском проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:58
Политика

Посольство РФ оценило отказ нидерландских депутатов приехать в Россию

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию из-за того, что члену партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме закрыли въезд в РФ.
Газета.Ru 14:27
Гаджеты

Новый iPhone 12 позирует на качественных рендерах

Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
ToDay News Ufa 03:55
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости 13:53
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе

Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
ИА Новороссия 13:57
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК 15:30
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
Происшествия

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Российская газета 15:27
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Российская газета 12:44
Шоу-бизнес

Мария Шарапова опубликовала сториз с кольцом на безымянном пальце

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Instagram сториз, в котором на её безымянном пальце присутствует кольцо с брильянтом.
GoTennis.ru 07:41
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах

Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
РЕН ТВ 08:25
Политика

Госдуму попросили уйти в отставку

Государственную думу РФ призвали уйти в отставку.
ФедералПресс 05:28
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Общество

Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.
REGNUM 09:23
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
РИА Новости 10:28
Армия и оружие

Противоракетную оборону Москвы обещают усилить

Комплекс ПРО, который защищает Москву, должен быть модернизирован и усилен.
Вести.Ru вчера в 07:37
Футбол

Полузащитник «Зенита» Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»

По информации турецких СМИ, полузащитник "Зенита" Роберт Мак перейдет в турецкий "Коньяспор".
Soccer.ru 14:46
Армия и оружие

Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета

РИА Новости 14:44
Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
REGNUM 08:40
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК вчера в 07:00
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия 14:08
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Финансы

В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Коммерсантъ 07:31
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 26 января в 16:19
Единоборства

Александр Емельяненко тренировался даже под арестом

РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Кубань-Информ 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное