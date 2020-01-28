Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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с чего всё началось

Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием

Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.
Украина.рувчера в 02:30

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Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

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Украина решила сделать ракеты для США из российского алюминия

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«Бизнес-интересы побеждают политические лозунги»: зачем Украина закупает российский алюминий для американских ракет

Комсомольская правда07:03

Украинский «Южмаш» заказал российский алюминий для американских ракет

Московский Комсомолец03:40

Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

Известия02:30

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости01:31
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В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус. Кадры публикует РЕН ТВ 28 января.
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По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, население России вырастет на 10 млн в течение 10 лет, если государство существенно сократит количество абортов.
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