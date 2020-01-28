Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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с чего всё началось

Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием

Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.
Украина.рувчера в 02:30

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Украинский «Южмаш» заказал в России алюминий для американских ракет

Комсомольская правда05:04

Украинский завод заказал российский алюминий для ракет США

Газета.Ru05:01

Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

Известия02:30

Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

РБК04:24

Украинский «Южмаш» заказал российский алюминий для американских ракет

Московский Комсомолец03:40

Украина решила сделать ракеты для США из российского алюминия

URA.Ru04:56

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости01:31
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Армия и оружие

В Сети появилось видео уничтожения ракетой танка Т-72

News.ru 03:19
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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Lenta.ru 04:17
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Политика

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Происшествия

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
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Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Культура

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Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
РИА Новости 04:59
Происшествия

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В Томске неизвестная женщина оставила в отделении полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП) и исчезла.
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Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
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Шоу-бизнес

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Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
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Появились фото места крушения вертолёта, в котором погиб Коби Брайант

В Сети появились фотографии места крушения вертолёта, в котором находился легенда НБА Коби Брайант. Фото были опубликованы TMZ в «твиттере».
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Житель города Соликамск в Пермском крае пришел на работу к бывшей жене в магазин и поджег ее.
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Ученые засомневались в связи нового коронавируса с рынком в Ухани

В статье, опубликованной в журнале The Lancet, ученые начинают с самого первого пациента, заболевшего еще 1 декабря 2019 года.
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После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
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Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
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Российские фигуристы завоевали все золотые медали на чемпионате Европы

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В провинции Газни на востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, передает 27 января телеканал 1tv со ссылкой на власти.
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Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%

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