Политика
Piter.tvУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
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с чего всё началось
Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.Украина.рувчера в 02:30
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На Украине уволили водителя из-за сериала на русском языке
Армия и оружие
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