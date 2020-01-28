Политика

Piter.tvPiter.tvУкраинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет.
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с чего всё началось

Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием

Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.
Украина.рувчера в 02:30

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Украинский «Южмаш» заказал в России алюминий для американских ракет

Газета.Ru07:18

«Бизнес-интересы побеждают политические лозунги»: зачем Украина закупает российский алюминий для американских ракет

Комсомольская правда07:03

Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

Известия02:30

Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

РБК04:24

Украинский «Южмаш» заказал российский алюминий для американских ракет

Московский Комсомолец03:40

Украина решила сделать ракеты для США из российского алюминия

URA.Ru04:56

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости01:31
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Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
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