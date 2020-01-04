Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский журналист назвал Киев «второсортной» версией Москвы

Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
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Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

Известиявчера в 21:51

«Второсортная Москва». Украинский журналист дал характеристику столице своей страны

Телеканал 360°вчера в 21:43

Киев на Украине назвали «второсортной Москвой»

News.ruвчера в 20:26

Украинский журналист назвал Киев «второсортной копией Москвы»

РЕН ТВвчера в 20:35

Украинский журналист восхитился Москвой и раскритиковал Киев

URA.Ruвчера в 20:34

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Газета.Ruвчера в 21:20

Украинский журналист назвал Киев «второсортной» версией Москвы

РИА Новостивчера в 19:25
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:53, Ашберн
Армия и оружие

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Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
РБК 02:33
Армия и оружие

Эрдоган ратифицировал законопроект об отправке Турцией военных в Ливию

Президент Турции Реджеп Эрдоган ратифицировал законопроект, который предусматривает возможность отправки военных в Ливию, сообщается в правительственном вестнике «Ресми газете».
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

REGNUM 02:07
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru вчера в 09:08
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Создан новый активированный уголь для очистки воды от металла

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами разработали модифицированный активированный уголь, способный очищать воду от железа.
Волгоградская правда 02:37
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
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Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 01 января в 04:22
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Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
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Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
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Чаще всего Альбина Джанабаева позирует в вечерних платьях. Певица очень стройная, поэтому обычно носит облегающие наряды.
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Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Авто

Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis

Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.
Дни24 01 января в 01:15
Экономика

Больше всего кредитов выплачивают молодые заемщики

Второе место по закредитованности занимают клиенты банков в возрасте 22-25 лет - на них приходится в среднем 2,13 договора.
Российская газета вчера в 09:22
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру вчера в 12:56
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
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Происшествия

В Петропавловске-Камчатском локализован пожар на рынке

Пожарные локализовали возгорание в вещевом павильоне на рынке, расположенном на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском.
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На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости вчера в 11:10
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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Общество

В Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Известия 02:14
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
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Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

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Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

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Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

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Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga в преддверии CES 2020

Компания Lenovo обновила в преддверии начала работы выставки CES 2020 модельный ряд флагманских ноутбуков X1.
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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого

Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
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