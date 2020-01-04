Политика
Газета.RuУкраинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой". Об этом он написал во львовском издании Zahid.net.
Читать в источнике
Оценить7982
Подробнее о событии
Показать все источники
«Второсортная Москва». Украинский журналист дал характеристику столице своей страны
Телеканал 360°вчера в 21:43
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Армия и оружие
Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря
Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Футбол
Ибрагимович забил в первом же матче после возвращения в «Милан»
Форвард Златан Ибрагимович отличился в первом же поединке после возвращения в «Милан». Швед поразил ворота «Роденсе» в товарищеской встрече.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Экономика
Раскрыта судьба исков Украины и России по газу
Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Транспорт
На Кубани модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту
«Из-за увеличения транспортного потока в сторону Крыма и в связи с введением платных участков на федеральной трассе возросла нагрузка на дороги регионального значения, поэтому было принято решение модернизировать альтернативные маршруты в сторону Крымского моста», — заявил он.
Армия и оружие
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Здоровье
Волонтеры-медики стали мощным кадровым резервом здравоохранения Кировской области
За 11 месяцев «Дружины здоровья», которые состоят из медицинских и социальных работников и волонтеров-медиков, посетили 152 населенных пункта в 26 районах области.
Здоровье
Врач назвал легкий способ избавиться от стресса
Экономика
Глава крупной петербургской IT-компании рассказал о секретах успеха
Игорь Горьков, который является директором крупной петербургской IT-компании, рассказал о том, как его организация Nexign пришла к успеху.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Происшествия
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
Технологии
Мессенджер Google Allo посчитали вредоносным для Android-смартфонов
Мессенджер Google Allo был отнесён к числу вредоносных для Android-смартфонов.
Экономика
На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Хоккей
О чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция
Другой известный специалист Юрий Новиков назвал матч между Россией и Швецией "скрытым финалом".
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Спорт
Клебо в квалификации привез всем больше 6 секунд
В Валь-ди-Фьемме завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем. Первым предсказуемо стал Йоханнес Клебо.
Хоккей
СКА потерпел самое крупное поражение в КХЛ
Происшествия
Металлический гараж украли у липчанина из гаражного кооператива
3 января в полицию обратился 59-летний липчанин и рассказал, что с 20 февраля 2019 до 2 января 2020 неизвестный украл его металлический гараж в одном из гаражных кооперативов Липецка.
Общество