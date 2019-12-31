Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой". Об этом он написал во львовском издании Zahid.net.

Общество В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.

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Технологии В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7 В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.

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