Политика
Газета.RuУкраинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой". Об этом он написал во львовском издании Zahid.net.
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Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.