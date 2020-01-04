Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой". Об этом он написал во львовском издании Zahid.net.
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Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

Известиявчера в 21:51

Киев на Украине назвали «второсортной Москвой»

News.ruвчера в 20:26

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Газета.Ruвчера в 21:20

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«Второсортная Москва». Украинский журналист дал характеристику столице своей страны

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Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

РИА Новостивчера в 19:25
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Попыткой обострить обстановку в Донбассе, вызвав ответный огонь, назвал действия вооруженных сил Украины официальный представитель Народной милиции ДНР.
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Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
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Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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ВДВ начнут перевооружение на новую систему связи

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РИА Новости вчера в 23:14
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Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
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Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе

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РИА Новости вчера в 22:02
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Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
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Армия и оружие

США отправят еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Вашингтон отправит еще три тысячи военнослужащих на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности в отношениях с Тегераном, вызванной убийством американскими военными главы спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

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"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
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В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

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Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

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При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

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США предостерегли Ирак от вывода американских войск

Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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