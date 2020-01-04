Политика
Газета.RuУкраинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой". Об этом он написал во львовском издании Zahid.net.
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«Второсортная Москва». Украинский журналист дал характеристику столице своей страны
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