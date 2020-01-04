Политика
РИА НовостиУкраинский журналист назвал Киев «второсортной» версией Москвы
Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
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«Второсортная Москва». Украинский журналист дал характеристику столице своей страны
Телеканал 360°вчера в 21:43
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Армия и оружие
Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году
«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.
Политика
Рухани назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США
Соединённые Штаты совершили тяжелейшее преступление, убив генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил президент Ирана Хасан Рухани.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Общество
Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны.
Здоровье
В эфире Первого канала рассказали о брянском селе Юдиново
Не обошел корреспондент стороной положение дел и преобразования в медицине Брянской области.
Политика
Путин в послании ФС затронет проблему снижения доходов населения
Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
Политика
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В интернете появилось видео крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря сразу после вылета из Алма-Аты.
Армия и оружие
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Шоу-бизнес
Годовалые дети Пугачевой и Галкина произвели фурор в Сети
Видео с гуляющими «щекастыми пупсами», как Лизу и Гарри назвали фанаты, произвело настоящий фурор в Сети.
Происшествия
Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме
Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы расстроил фанатов певицы своей аморальностью
Мнения поклонников о клипе разделились. Некоторые хвалят певицу за смелость, другие называют увиденное вершиной пошлости и аморальности.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Культура
На Первом канале рассказали, как «правильно» смотреть «Союз спасения»
Первый канал выпустил сразу несколько передач о том, как стоит оценивать так называемый декабризм.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Кино
Составлен рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Кино
«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей
Последние две художественные ленты заработали более 2 млрд руб.
Общество
Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото
Джордж позирует на фото в модных брюках в крупную клетку и белой рубашке.