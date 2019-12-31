Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи

Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи. Он заявил об этом в публикации на своей странице в Facebook. Так журналист прокомментировал новогоднее обращение президента Украины к гражданам.
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