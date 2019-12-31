Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи. Он заявил об этом в публикации на своей странице в Facebook. Так журналист прокомментировал новогоднее обращение президента Украины к гражданам.

Общество В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.

Политика Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.

Происшествия В Омской области в новогоднюю ночь пропал подросток Следственные органы организовали проверку после исчезновения 17-летнего подростка в новогоднюю ночь в селе Заливино на севере Омской области, сообщается в четверг на сайте регионального главка СК.

Общество Нидерланды официально отказались от названия «Голландия» Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.

Экономика Экономика Сингапура показала самый низкий рост с 2011 года Рост экономики Сингапура в 2019 году составил 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года, говорится в заявлении министерства торговли и промышленности республики.

Наука Неожиданная находка на дне Марианской впадины изумила ученых Один-единственный пакет не станет угрозой видовому разнообразию, но горы мусора и микрочастицы пластика, растворенные в воде, легко смогут уничтожить столь изолированную от внешнего мира экосистему.

Здоровье Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.