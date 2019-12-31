Политика
Lenta.ruУкраинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи. Он заявил об этом в публикации на своей странице в Facebook. Так журналист прокомментировал новогоднее обращение президента Украины к гражданам.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Происшествия
Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии
Происшествия
При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек
В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
Армия и оружие
Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео
В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Армия и оружие
Российские военнослужащие отработали прикрытие объектов в Таджикистане
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
Происшествия
В Омской области в новогоднюю ночь пропал подросток
Следственные органы организовали проверку после исчезновения 17-летнего подростка в новогоднюю ночь в селе Заливино на севере Омской области, сообщается в четверг на сайте регионального главка СК.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Экономика
Экономика Сингапура показала самый низкий рост с 2011 года
Рост экономики Сингапура в 2019 году составил 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года, говорится в заявлении министерства торговли и промышленности республики.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Наука
Неожиданная находка на дне Марианской впадины изумила ученых
Один-единственный пакет не станет угрозой видовому разнообразию, но горы мусора и микрочастицы пластика, растворенные в воде, легко смогут уничтожить столь изолированную от внешнего мира экосистему.
Политика
На Украине заявили о желании слезть с российской «газовой иглы»
Ранее, как писал NEWS.ru, министр энергетики Украины Алексей Оржель связал возобновление закупок российского газа с долгом «Газпрома».
Происшествия
Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
Армия и оружие
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам
Кино
Фильм «Вторжение» Бондарчука вышел в российский прокат
В кинотеатрах появился сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука под названием «Вторжение».
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.