Политика
Вести.RuУкраинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»
Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства. В эфире местного канала он заявил, дескать, в детстве любил наблюдать за обитателями зверинцев, а сейчас перерос это увлечение, передает "Россия 24".
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Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
Общество
На дне Тихого океана нашли обломки потопленного японского авианосца
Группа американских исследователей обнаружила на дне Тихого океана, на глубине почти 5,5 тыс. м, обломки крупного военного корабля, предположительно, японского императорского флота, потопленного в ходе битвы у атолла Мидуэй в июне 1942 года.
Авто
Changan CS55 начнут продавать в России
Новый китайский кроссовер Changan CS55, чьи продажи начнутся в России в ноябре, предложат с безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора и «автомата» Aisin.
Футбол
Матч между «Зенитом» и ЦСКА обслужит Михаил Вилков
Арбитр назначен на матч 15-го тура РПЛ, который пройдет в Петербурге. Также на игре будет применена система видеоповторов VAR.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Происшествия
В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР
«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Происшествия
В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
Зону безопасности, расположенную на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, досрочно покинули вооруженные подразделения курдов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Гаджеты
Компания AMD отчиталась за третий квартал 2019 года
Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2019 года. За отчетный период она получила доход 1,80 млрд долларов.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Общество
Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
Общество
«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»
В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Авто
Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения
Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов
В матче 1-го раунда Кубка Нидерландов арнемский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл дутинхеский «Де Графсхап» со счётом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира.
Общество
Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы
Сербы обратили внимание УЕФА на матч Лиги Европы в Киеве между "Динамо" и "Копенгагеном" (1:1) 24 октября, в ходе которого ультрас украинского клуба пели песни оскорбительного содержания про президента России Владимира Путина и "Ubij Srbina" ("Убить серба". - прим. ред.).
Армия и оружие
Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Кино
Появился второй трейлер сериала «Мандалорец»
Потоковый сервис Disney+ представил второй трейлер сериала «Мандалорец» из киновселенной «Звездных войн».
Общество
«Л’Этуаль» собрался купить сеть магазинов «Подружка»
"Табер Трейд" управляет сетью магазинов косметики "Подружка". ФАС еще не приняла решения по сделке.
Политика
Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).