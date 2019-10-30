Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства. В эфире местного канала он заявил, дескать, в детстве любил наблюдать за обитателями зверинцев, а сейчас перерос это увлечение, передает "Россия 24".

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