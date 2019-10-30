Политика

Вести.RuВести.RuУкраинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»

Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства. В эфире местного канала он заявил, дескать, в детстве любил наблюдать за обитателями зверинцев, а сейчас перерос это увлечение, передает "Россия 24".
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На украинском ТВ жителей Донбасса назвали «пропащими» и сравнили со зверями

REGNUM01:32

Украинский журналист назвал Донбасс «наихудшим регионом», а жителей «животными»

Life.ruвчера в 20:52

На украинском телевидении сравнили жителей Донбасса с «животными»

Московский Комсомолецвчера в 22:10

Украинский ведущий назвал жителей Донбасса животными

Телеканал 360°вчера в 20:58

Украинский журналист сравнил с животными жителей Донбасса

URA.Ruвчера в 20:54

Украинский журналист назвал жителей Донбасса испорченными

РБК00:10

Украинский ведущий сравнил жителей Донбасса с животными

Lenta.ruвчера в 17:07
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Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
RT на русском 00:11
Общество

На дне Тихого океана нашли обломки потопленного японского авианосца

Группа американских исследователей обнаружила на дне Тихого океана, на глубине почти 5,5 тыс. м, обломки крупного военного корабля, предположительно, японского императорского флота, потопленного в ходе битвы у атолла Мидуэй в июне 1942 года.
ТАСС вчера в 05:46
Авто

Changan CS55 начнут продавать в России

Новый китайский кроссовер Changan CS55, чьи продажи начнутся в России в ноябре, предложат с безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора и «автомата» Aisin.
Автоновости дня вчера в 08:49
Футбол

Матч между «Зенитом» и ЦСКА обслужит Михаил Вилков

Арбитр назначен на матч 15-го тура РПЛ, который пройдет в Петербурге. Также на игре будет применена система видеоповторов VAR.
Невские Новости вчера в 16:18
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия

В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР

«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.
RT на русском 01:51
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Происшествия

В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома

ТАСС вчера в 22:44
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

Зону безопасности, расположенную на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, досрочно покинули вооруженные подразделения курдов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Ведомости вчера в 11:43
Гаджеты

Компания AMD отчиталась за третий квартал 2019 года

Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2019 года. За отчетный период она получила доход 1,80 млрд долларов.
iXBT.com вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Общество

Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
RT на русском вчера в 23:10
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
RT на русском 01:16
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Гаджеты

Samsung представил концепт нового складного смартфона

Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
РБК вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы

Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.
ТАСС вчера в 20:38
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
РИА Новости вчера в 09:30
Общество

«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»

В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Кубанские новости вчера в 13:19
Авто

Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения

Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
Российская газета вчера в 08:00
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов

В матче 1-го раунда Кубка Нидерландов арнемский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл дутинхеский «Де Графсхап» со счётом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира.
Чемпионат вчера в 15:21
Общество

Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП

В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
РБК вчера в 03:42
Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

Сербы обратили внимание УЕФА на матч Лиги Европы в Киеве между "Динамо" и "Копенгагеном" (1:1) 24 октября, в ходе которого ультрас украинского клуба пели песни оскорбительного содержания про президента России Владимира Путина и "Ubij Srbina" ("Убить серба". - прим. ред.).
ИА Новороссия 01:32
Армия и оружие

Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Кино

Появился второй трейлер сериала «Мандалорец»

Потоковый сервис Disney+ представил второй трейлер сериала «Мандалорец» из киновселенной «Звездных войн».
Культуромания вчера в 03:52
Общество

«Л’Этуаль» собрался купить сеть магазинов «Подружка»

"Табер Трейд" управляет сетью магазинов косметики "Подружка". ФАС еще не приняла решения по сделке.
Интерфакс вчера в 13:11
Политика

Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Интерфакс вчера в 22:59
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