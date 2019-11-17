Футбол

Газета.RuГазета.RuКанчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Украинский журналист поиздевался над проигрышем россиян в матче с Бельгией

РИА Новости08:52

На Украине потроллили сборную России после поражения от Бельгии

Lenta.ru04:48

Украинский комментатор: а за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?

Чемпионат01:16

«А за 1:4 дома дают титул чемпиона Европы?» Украинский комментатор поиздевался над сборной России

Sport24.ru02:33

Украинский комментатор Вацко: «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?»

Бомбардир.ру02:30

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Газета.Ru01:19

Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии

RT на русском02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Футбол

Португалия вышла в финальную часть Евро-2020

Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.
Российская газета 11:33
Политика

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
Общество

Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru 09:26
Космос

Завораживающее видео: как бы выглядели планеты Солнечной системы на месте Луны

Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
Портал Поиск 14 ноября в 05:42
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru 05:29
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

REGNUM 11:25
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Армия и оружие

Американский беспилотник провёл разведку у российских баз в Сирии

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk был замечен вблизи побережья Сирии, где находятся база ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.
Life.ru вчера в 17:04
Финансы

Снижение максимальных ставок вкладов в топ-10 банках ускорилось

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в первой декаде ноября опустилась еще на 0,195 процентного пункта (п. п.) до 6,169% годовых.
Ведомости 15 ноября в 06:47
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Российская газета 10:15
Космос

Двигатель Холла для лунной станции испытали на полной мощности

AEPS станет ключевым компонентом электродвигательного модуля PPE лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway.
Хайтек+ 15 ноября в 04:17
Общество

Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье

Сразу несколько прогностических центров сходятся во мнении, что во второй половине дня понедельника в Приморье резко похолодает.
ВЕСТИ: Приморье 07:22
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости 04:25
Армия и оружие

Times сообщила о cокрытии командирами преступлений британских солдат

РБК 13:08
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые сохранят стройность и здоровье после 40 лет

«Вечерняя Москва» составила вместе с диетологом Еленой Соломатиной список продуктов, которые нужно есть после 40 лет, чтобы оставаться стройным и здоровым.
Вечерняя Москва вчера в 10:59
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Газета.Ru 11:19
Футбол

Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией

На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
РЕН ТВ вчера в 16:05
Общество

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:48
Армия и оружие

ОАК сделает самолет Як-130 боевым

Учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован и станет в значительной степени боевым, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Коммерсантъ 10:52
Кино

Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel

Народные новости 12:20
Кино

Селин Дион назвала причины гибели персонажа Ди Каприо в «Титанике»

News.ru 10:06
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Происшествия

В Гонконге полиция пригрозила протестующим применить боевое оружие

REGNUM 13:19
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Спорт

Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября

16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Газета.Ru 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное