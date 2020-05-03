с чего всё началось

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоговорящих жителей страны, и призвал бороться с «русификацией». В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.

Общество Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции. 2,3K

Политика В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента. 43

Происшествия Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.

Общество В Швеции сожалеют об отказе от введения карантина Пример Швеции вызывает споры во всем мире. Главной особенностью модели поведения данной страны оказался полный отказ от карантинных мер. 2

Шоу-бизнес Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции. 11

Политика Путин обратится к россиянам 9 мая Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях. 4K

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 623

Футбол «Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров Руководство футбольного клуба "Краснодар" планирует расстаться с целой группой игроков команды, - об этом сообщает Sport24.

Происшествия В Хакасии коронавирусом заразились медработники С начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 266 человек. Успешно справились с заболеванием 22 пациента.

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 636

Общество США испытают 14 вакцин от коронавируса Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса.

Политика Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане. 400