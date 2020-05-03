Общество
ИзвестияУкраинский журналист придумал способ борьбы с русским языком
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоговорящих жителей страны, и призвал бороться с «русификацией». В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
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с чего всё началось
Украинский журналист Остап Дроздов, известный своими провокационными и некорректными заявлениями, заявил в эфире авторского ютуб-канала, что обманывал русскоязычных туристов и специально указывал им неправильную дорогу.Life.ruвчера в 18:55
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Украинский телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
Комсомольская правдавчера в 22:50
Украинский журналист признался, что обманывал русскоязычных туристов
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
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