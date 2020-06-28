Политика
Lenta.ruУкраинский журналист признался в ненависти к Украине
Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране. Об этом он заявил в ходе передачи «Антиподы» на YouTube-канале ISLND TV. «Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной», — сказал Дроздов.
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Львовский журналист вновь оскорбил соотечественников и признался в ненависти к стране
Московский Комсомолецвчера в 23:18
Львовский журналист заявил, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков»
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
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