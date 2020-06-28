Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский журналист признался в ненависти к Украине

Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране. Об этом он заявил в ходе передачи «Антиподы» на YouTube-канале ISLND TV. «Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной», — сказал Дроздов.
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Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Lenta.ruвчера в 23:43

Львовский журналист вновь оскорбил соотечественников и признался в ненависти к стране

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Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране

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News.ruвчера в 18:39

Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны

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Львовский журналист заявил, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков»

Комсомольская правдавчера в 22:18
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Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC

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Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 26 июня в 12:44
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
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Общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

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Новые Известия вчера в 07:48
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США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

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Evo-rus.com 00:09
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Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
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Игры

В сеть выложили трейлер и 15-минутное видео с геймплеем Cyberpunk 2077

Kotaku в свою очередь опубликовал 15-минутный ролик с демонстрацией геймплея Cyberpunk 2077 без каких-либо комментариев по поводу происходящего в кадре.
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РИА Новости вчера в 11:29
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Общество

В аэропорту Норильска объяснили запрет на вывоз проб воды и грунта

Ранее «Новая газета» сообщила, что в аэропорту города Норильска депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск.
Rambler News Service вчера в 10:27
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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В комплектации Elite заплатить за кроссовер теперь придется от 1 миллиона 579 тысяч рублей до 1 миллиона 759 тысяч рублей, а в версии Premium – от 1 миллиона 679 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru вчера в 06:40
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
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Футбол

Игрок «Спартака» Бакаев поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Игрок московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от дерби со столичным ЦСКА, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 16:36
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 26 июня в 06:45
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Политика

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
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Происшествия

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
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Технологии

В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков

Первые 30 000 устройств поставят уже в сентябре 2020 года.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
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Политика

The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни на митингах

Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее композиции во время своих политических выступлений.
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Общество

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Lenta.ru 26 июня в 12:13
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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