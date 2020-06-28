Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране. Об этом он заявил в ходе передачи «Антиподы» на YouTube-канале ISLND TV. «Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной», — сказал Дроздов.

Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Общество Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. 49

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля. 125

Политика Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной. 174

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 6,8K

Общество В аэропорту Норильска объяснили запрет на вывоз проб воды и грунта Ранее «Новая газета» сообщила, что в аэропорту города Норильска депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск. 123

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,8K

Авто В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x В комплектации Elite заплатить за кроссовер теперь придется от 1 миллиона 579 тысяч рублей до 1 миллиона 759 тысяч рублей, а в версии Premium – от 1 миллиона 679 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей. 6

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times. 349

Футбол Игрок «Спартака» Бакаев поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА Игрок московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от дерби со столичным ЦСКА, передает "Матч ТВ".

Происшествия Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков. 15

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2» Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине. 365

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 455

Политика Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. 63

Происшествия Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО). 2

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

Происшествия В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер» Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 828