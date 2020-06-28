Политика
Lenta.ruУкраинский журналист признался в ненависти к Украине
Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране. Об этом он заявил в ходе передачи «Антиподы» на YouTube-канале ISLND TV. «Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной», — сказал Дроздов.
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Львовский журналист вновь оскорбил соотечественников и признался в ненависти к стране
Московский Комсомолецвчера в 23:18
Львовский журналист заявил, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков»
Комсомольская правдавчера в 22:18
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Экономика
Znak: глава ПФР поручил отправить «путинские» 10 тысяч рублей 30 июня, перед голосованием по Конституции
Деньги начнут поступать в пять утра.
Весьма 02:17
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com вчера в 04:08
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений
Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 02:16
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
Происшествия
Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре
Екатеринбург, 28 июня 2020, 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре.
REGNUM 01:40
Общество
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости 26 июня в 13:20
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Известия вчера в 15:41
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru вчера в 13:45
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru вчера в 02:29
Футбол
Донецкий «Шахтер» не смог переиграть «Зарю»
В матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" не смог переиграть луганскую "Зарю".
Газета.Ru вчера в 20:38
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета вчера в 05:43
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
В комплектации Elite заплатить за кроссовер теперь придется от 1 миллиона 579 тысяч рублей до 1 миллиона 759 тысяч рублей, а в версии Premium – от 1 миллиона 679 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru вчера в 06:40
Кино
Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor 26 июня в 23:07
Происшествия
Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске
В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
Армия и оружие
National Interest перечислил лучшие штурмовые винтовки современности
Discover24 25 июня в 07:52
Общество
В Карелии возросло суточное выявление новых случаев коронавируса
Петрозаводск, 27 июня 2020, 12:00 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 05:00
ЖКХ
Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов.
Известия вчера в 20:08
Культура
Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова
Деловое.ТВ вчера в 08:32
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
РИА Новости 02:13
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26