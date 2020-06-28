Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский журналист признался в ненависти к Украине

Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране. Об этом он заявил в ходе передачи «Антиподы» на YouTube-канале ISLND TV. «Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной», — сказал Дроздов.
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Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны

Известиявчера в 17:42

Львовский журналист вновь оскорбил соотечественников и признался в ненависти к стране

Московский Комсомолецвчера в 23:18

Львовский журналист заявил, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков»

Комсомольская правдавчера в 22:18

Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране

РИА Новостивчера в 21:34

«Быть АнтиРоссией»: украинский ведущий сформулировал цель страны

News.ruвчера в 18:39

Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Lenta.ruвчера в 23:43

Львовский телеведущий: Расцениваю Украину исключительно как анти-Россию

ИА Новороссиявчера в 14:37
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Экономика

Znak: глава ПФР поручил отправить «путинские» 10 тысяч рублей 30 июня, перед голосованием по Конституции

Деньги начнут поступать в пять утра.
Весьма 02:17
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Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com вчера в 04:08
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

РБК 02:02
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Общество

Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений

Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 02:16
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
1,1K
Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
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Происшествия

Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре

Екатеринбург, 28 июня 2020, 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре.
REGNUM 01:40
7,3K
Общество

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости 26 июня в 13:20
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Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Известия вчера в 15:41
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Армия и оружие

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru вчера в 13:45
60
Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
2,7K
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru вчера в 02:29
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Футбол

Донецкий «Шахтер» не смог переиграть «Зарю»

В матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" не смог переиграть луганскую "Зарю".
Газета.Ru вчера в 20:38
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
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Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета вчера в 05:43
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Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

В комплектации Elite заплатить за кроссовер теперь придется от 1 миллиона 579 тысяч рублей до 1 миллиона 759 тысяч рублей, а в версии Premium – от 1 миллиона 679 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru вчера в 06:40
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Происшествия

Браконьеры сетями перекрыли устье реки Таранай

АСТВ 01:33
Кино

Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»

Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor 26 июня в 23:07
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Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
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Армия и оружие

National Interest перечислил лучшие штурмовые винтовки современности

Discover24 25 июня в 07:52
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Общество

В Карелии возросло суточное выявление новых случаев коронавируса

Петрозаводск, 27 июня 2020, 12:00 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 05:00
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ЖКХ

Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ

Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов.
Известия вчера в 20:08
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Культура

Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова

Деловое.ТВ вчера в 08:32
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Здоровье

Названы продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
РИА Новости 02:13
Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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