Общество
REGNUMУкраинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов. Об этом он сообщил 2 мая на своём Youtube-канале.
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с чего всё началось
Украинский журналист Остап Дроздов, известный своими провокационными и некорректными заявлениями, заявил в эфире авторского ютуб-канала, что обманывал русскоязычных туристов и специально указывал им неправильную дорогу.Life.ruвчера в 18:55
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Украинский телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
Комсомольская правдавчера в 22:50
Украинский журналист признался, что обманывал русскоязычных туристов
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