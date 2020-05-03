Общество

REGNUMREGNUMУкраинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова

Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов. Об этом он сообщил 2 мая на своём Youtube-канале.
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с чего всё началось
Украинский журналист Остап Дроздов, известный своими провокационными и некорректными заявлениями, заявил в эфире
 авторского ютуб-канала, что обманывал русскоязычных туристов и специально указывал им неправильную дорогу.
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