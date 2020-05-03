с чего всё началось

Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов. Об этом он сообщил 2 мая на своём Youtube-канале.

Здоровье В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 106

Хоккей Панарин не попал в топ-35 лучших российских игроков в истории НХЛ Эксперты составили рейтинг лучших россиян в истории НХЛ. Отмечается, что в топ-35 не числится игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 222

Общество Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. 1

Общество В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек. 106

Политика МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 784

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 640

Футбол Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ), который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, может быть доигран в Австралии.

Общество В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции. 75

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 685

Общество В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. 2,3K

Футбол Динияр Билялетдинов: Меня, как и Фролова, просят одолжить денег По мнению Билялетдинова, каждый имеет право высказывать свою точку зрения - в том числе и по поводу проводимой в стране политики.