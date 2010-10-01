Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов мог возглавить киевское «Динамо».

Украинский журналист сообщил, что Кононов мог возглавить «Динамо»

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