Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУкраинский журналист сообщил, что Кононов мог возглавить «Динамо»

1 фото
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов мог возглавить киевское «Динамо».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Журналист Бурбас: «Кононова действительно предлагали „Динамо“ К. Бесполезно»

Бомбардир.ру12:51

Украинский журналист сообщил, что Кононов мог возглавить «Динамо»

Спорт-Экспресс12:06

Источник: президент киевского «Динамо» отказался от Кононова

Советский спорт11:17

Украинский журналист: здесь Кононову не простили бы футболки с Путиным

Чемпионат11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Кино

Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли

Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12
Футбол

Кононов рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда уступила «Уфе» (0:1).
RT на русском 13:03
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Подозреваемый в убийстве двоих сотрудников спецсвязи задержан в Брянске.
Известия 13:29
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam

Верховный суд Парижа постановил, что европейские потребители могут свободно перепродавать цифровые игры, купленные в Steam.
News.ru 10:33
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 05:47
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Коммерсантъ 13:35
Гаджеты

В России стартовали продажи новых iPhone

В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.
REGNUM 03:31
Спорт

Сестры Аверины взяли золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике

В упражнениях с мячом Дина стала первой, Арина – второй Россиянки заняли сразу две первые ступени пьедестала на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 18 сентября в 01:33
Политика

Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
RT на русском 12:09
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика

Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Политика

Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
RT на русском 11:56
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Происшествия

Заключенные подняли бунт в дагестанской колонии

Вести.Ru 09:09
Экономика

Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз

Стоимость лосей, барсуков и туров по итогам прошлого года возросла в 400 раз - до 267 миллиардов рублей, пишет РБК.
Российская газета 01:33
Космос

Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев

Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.
N+1 10:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности

Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32
Политика

Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину

В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Происшествия

Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

Известия 10:27
Теннис

Хромачева отстранена за попытку продать место в квалификации турнира

Российская теннисистка Ирина Хромачева отстранена на один месяц за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).
РИА Новости 13:32
Происшествия

Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

Вести.Ru 05:47
Армия и оружие

Басурин выступил с заявлением об обострении на горловском направлении

По данным разведки ДНР, уточнил Басурин, в этой связи командующим «ООС» Кравченко отданы указания на усиление обстрелов на горловском направлении.
ИА Новороссия 10:30
Экономика

ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. из-за ненадлежащей рекламы

Ранее ФАС во второй раз за три месяца оштрафовала Google за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии на соответствующую деятельность.
РБК 10:43
Политика

Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ 09:24
Культура

Микки Рурк завещал похоронить себя на Украине

Американский актер и боксер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.
Рамблер 06:05
Политика

Американские фондовые индексы растут в начале торгов

В ходе двухдневных консультаций стороны должны подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября.
Финмаркет 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное