Политика
ИзвестияУкраинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
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Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
Политика
В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом
Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Здоровье
Лукашенко выступил против декоммунизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии заявил, что в стране не будет декоммунизации, так как белорусы уважают свое историческое прошлое, в том числе и советское.
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
Общество
На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ
Подлодку времен Великой Отечественной войны обнаружил экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе
По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Экономика
Беглов прокомментировал законопроект о бюджете Петербурга на 2020 год
Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Заксобрания прокомментировал законопроект о бюджете на будущий год и плановые 2021–2022 годы.
Политика
12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы
Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.
Армия и оружие
Андреевский флаг в Мировом океане демонстрирует державную мощь
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Общество
Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета в области экологии
Кино
Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон популярного комедийного сериала "Сваты".
Общество
Group-IB нашла крупнейшую базу данных банковских карт на черном рынке
Сингапурская Group-IB сообщила о крупнейшей утечке данных 1,3 млн владельцев банковских карт, говорится в сообщении компании.
Общество
Более 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»
Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2900 пунктов и обновил исторический максимум.
Экономика
Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты
Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал на YouTube видеообращение, в котором сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA.
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
Общество
Акция «Колокол памяти» в Москве началась с удара в соловецкий рельс
В Москве и ряде других городов стартовала общественная акция "Колокол памяти".
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.