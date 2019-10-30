Политика

ИзвестияИзвестияУкраинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
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Украинский телеведущий сравнил жителей Донбасса с «животными»

Газета.Ru04:10

Украинский журналист сравнил с животными жителей Донбасса

URA.Ruвчера в 20:54

Украинский журналист назвал жителей Донбасса испорченными

РБК00:10

На украинском телевидении сравнили жителей Донбасса с «животными»

Московский Комсомолецвчера в 22:10

Украинский ведущий назвал жителей Донбасса животными

Телеканал 360°вчера в 20:58

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с «животными зоопарка»

Российская газета01:56

Украинский ведущий сравнил жителей Донбасса с животными

Lenta.ruвчера в 17:07
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Политика

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Политика

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RT на русском 05:40
Политика

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Политика

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РБК 05:22
Общество

Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

Lenta.ru 06:18
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Симоньян отказалась говорить о Петрове и Боширове и едва не ушла с интервью

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Политика

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Армия и оружие

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По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
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Экономика

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2900 пунктов и обновил исторический максимум.
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Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты

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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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В Москве и ряде других городов стартовала общественная акция "Колокол памяти".
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