Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных россиян, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко. По его словам, правоохранители получат разрешение передать задержанных.

Политика Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.

Шоу-бизнес Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.

Футбол «Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на домашнем поле над австрийским клубом ЛАСК со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Общество В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 40

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2,4K

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Политика ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию ЦИК России не будет направлять наблюдателей на выборы президента Белоруссии, поскольку не получал от белорусской стороны приглашения, а также не считает возможным направлять своих представителей в республику из-за пандемии коронавируса. 196

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Происшествия Подростки с автоматом проникли на территорию резиденции Трампа Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает Miami Herald со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника.

Политика Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получает такую же зарплату, какая была у Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле. 213