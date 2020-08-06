Политика
ИзвестияУкраинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян
Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных россиян, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко. По его словам, правоохранители получат разрешение передать задержанных.
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Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Происшествия
Судно Rhosus с «опасным грузом» задерживали в Испании в 2013 году
Судно Rhosus, с которого, вероятно, была конфискована взорвавшаяся в Бейруте (Ливан) аммиачная селитра, задерживали в порту Севильи в июле 2013 года, сообщается на сайте минтранса Испании 5 августа.
Известия 15:23
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом
В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
Bimru.ru 11:02
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на домашнем поле над австрийским клубом ЛАСК со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Известия 18:07
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит 05:54
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Политика
Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации
США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
ТАСС 20:13
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru вчера в 07:02
Киберспорт
Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:32
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Тарантас Ньюс 10:51
Политика
ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России не будет направлять наблюдателей на выборы президента Белоруссии, поскольку не получал от белорусской стороны приглашения, а также не считает возможным направлять своих представителей в республику из-за пандемии коронавируса.
Страна Советов on-line 12:04
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru 16:22
Экономика
Компания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли
На строительство судов по итогам крабовых аукционов "Русский краб" Франка потратит около 15 млрд руб. РРПК предлагает Мишустину рассмотреть несколько предложений по реформе отрасли.
Ведомости вчера в 16:14
Политика
Трамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки
Коммерсантъ 19:58
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовятся к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru 07:27
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
Происшествия
Подростки с автоматом проникли на территорию резиденции Трампа
Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает Miami Herald со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника.
Газета.Ru 20:08
Политика
Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получает такую же зарплату, какая была у Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле.
РБК 01:10
Политика
Трамп может объявить о согласии участвовать в выборах не в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп может объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства, находясь в помещении Белого дома, отведенном для первой леди, а не в рабочем Овальном кабинете.
ТАСС 19:48
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30