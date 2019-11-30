Политика
РИА НовостиУкраинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов. Он отметил, что украинская элита в погоне за прибылью перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.
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Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях.
— Алексей Молчанов, российский спортсменТелеканал 360° 02:32
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«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
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Ольга Бузова после фотосессии на шоу «План Б» хотела уйти из проекта
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Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
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Ангиопластика: баллонная, коронарная — что важно понимать
По данным Американского колледжа кардиологов, в США врачи проводят более 1,2 миллиона ангиопластик в год.
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«Губы дьявола»: врач прокомментировала новый тренд
Задача косметологов — "как раз-таки нести и пропагандировать красоту и эстетику", — заявила она сайту "360".
Космос
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Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Политика
CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования
Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Политика
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук отчитал главу МИД Украины Вадима Пристайко.
Культура
Праздник выпускников «Алые паруса» признан лучшим в мире
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Космос
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Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.
Политика
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Футбол
Головин назван лучшим игроком «Монако» в ноябре
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам своих выступлений в ноябре.
Происшествия
Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест
Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
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Происшествия
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В делах о преступлениях, совершенных во время Евромайдана, суд признал виновными 59 человек, сообщили «Радио Свобода» в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).
Гаджеты
Huawei готовит «убийцу» Apple iPad
Флагманский Huawei MatePad Pro в скором времени получит новые версии, среди которых варианты более крупных размеров.
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.