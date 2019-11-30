Политика
РИА НовостиУкраинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов. Он отметил, что украинская элита в погоне за прибылью перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.
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Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях.
— Алексей Молчанов, российский спортсменТелеканал 360° 02:32
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Глава комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер заявил, что президенту США Дональду Трампу дают время на принятие решения о даче показаний в конгрессе.
Автоспорт
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Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий в команде "Торо Россо", занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби.
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Елизавета II решила отказаться от престола
Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Гаджеты
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Футбол
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук отчитал главу МИД Украины Вадима Пристайко.
Спорт
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Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены
Политика
В Севастополе задержали россиянку, работавшую на украинскую разведку
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Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.