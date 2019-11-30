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Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов. Он отметил, что украинская элита в погоне за прибылью перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.

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