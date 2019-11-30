Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине заявили о потере смысла существования страны

Украина "привязалась" к газовой трубе и забыла об истинном смысле своего существования, считает украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов. По его словам, в погоне за прибылью украинская элита перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.
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