Политика
Газета.RuНа Украине заявили о потере смысла существования страны
Украина "привязалась" к газовой трубе и забыла об истинном смысле своего существования, считает украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов. По его словам, в погоне за прибылью украинская элита перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.
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Россия стартовала на чемпионате мира по гандболу с победы над Китаем
Женская сборная России по гандболу стартовала с победы на чемпионате мира.
Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
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Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Спасатели завершили поисковую операцию после землетрясения в Албании
По информации газеты «Коха Йоне», 790 человек пострадали. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября недалеко от Тираны.
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Air & Space (США): спустя много лет после запуска «Вояджеры» продолжают работать (Air & Space magazine)
Два космических зонда-близнеца «Вояджер», самые старые и уважаемые зонды НАСА, продолжают непрерывно передавать данные на Землю.
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Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Экономика
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Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Экономика
Как Пашинян оценил резервы Армении, кому задолжал ереванский «Санитек», какие цены ждут жителей страны в новом 2020-м году - Анализ армянских СМИ за 23–29 ноября. Экономика
Международные резервы Армении за год выросли на $386 млн и теперь находятся на самом высоком уровне за всю историю независимости страны, - написал в своем аккаунте в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, - пишут армянские СМИ.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Армия и оружие
На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Общество
Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии
В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Футбол
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Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
Здоровье
Как пить больше воды в течение дня, посоветовали специалисты
Специалисты дали несколько советов о том, как пить больше воды в течение дня.
Политика
Найден способ избежать санкций США из-за С-400
Санкции Вашингтона в отношении Дели из-за покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» навредят американской оборонной промышленности, передает Defense News заявление сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation (Индия) Дхрува Джайшанкара.
Политика
Украинский министр допустил прямые поставки газа из России
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что Киев и Москва обсуждают возможность возобновления прямых поставок газа на Украину объемом 15 млрд куб. м в год.
Политика
Бросивший в Януковича яйцо украинец стал заместителем губернатора
Янукович упал, охрана скрутила бросавшего. Им оказался студент Дмитрий Романюк. Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год.
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В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
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Зеленский обсудил снижение цен на отопление на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.
Технологии
Фанат Doom запустил игру на фотоаппарате 1998 года
Поклонник классической версии Doom смог запустить игру на цифровом фотоаппарате 1998 года.
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Замминистра здравоохранения Ростовской области отправлен в СИЗО
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Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Компания Volkswagen представила спортивную версию своего седана VW Virtus, болееп известный в российским покупателям под именем Polo.
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Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.