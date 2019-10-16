Музыка
РЕН ТВУкраинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Правила решили изменить после того, как в 2019 году Украина отказалась от участия в конкурсе песни. В июле этого года Оргкомитет НОТУ также ужесточил правила отбора на детское "Евровидение-2019", запретив участвовать в нем исполнителям, выступавшим на территории России после 2014 года.
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В Украине запретили выступавшим в России артистам претендовать на «Евровидение»
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