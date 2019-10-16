с чего всё началось

Правила решили изменить после того, как в 2019 году Украина отказалась от участия в конкурсе песни. В июле этого года Оргкомитет НОТУ также ужесточил правила отбора на детское "Евровидение-2019", запретив участвовать в нем исполнителям, выступавшим на территории России после 2014 года.

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Политика Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера» 16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Экономика В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

Происшествия Дадут ли пожизненный срок убийцам Ксении Каторгиной? Эксперт-криминалист — о громком преступлении Бывший следователь и старший преподаватель кафедры криминалистики УрГЮУ Максим Матвеев прокомментировал детали расследования убийства 27-летней Ксении Каторгиной и объяснил, почему все это время следствие воздерживалось от оценок и очень дозированно давало информацию о происходящем, хорошо ли сработали оперативники и могут ли задержанным дать пожизненный срок.

Армия и оружие ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.

Общество S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.

Транспорт В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.

Армия и оружие Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.

Шоу-бизнес Яна Рудковская дебютировала на обложке журнала Татлер Телеведущая в первый раз появилась на обложке этого издания Обложку очередного выпуска журнала "Татлер" украсила Яна Рудковская.

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Авто Износ флеш-памяти убивает электромобили Tesla В истории электромобилей Tesla, похоже, тоже наступает этот момент.

Спорт Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.

Политика Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.

Спорт Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Авто На новых автомобилях запретят ездить без номеров Как сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, с 1 января грядущего года в России вступят в силу новые изменения законодательства, которые предусматривают запрет на перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.

Шоу-бизнес Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.

Политика Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Политика В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец» Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.