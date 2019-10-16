Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) опубликовала обновленные правила отбора на Евровидение-2020. Теперь к конкурсу не допустят артистов, выступавших на территории России после 2014 года.

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Политика Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.

Кино Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.

Политика Бывший президент Польши рассказал о важности России для всего мира Бывший президент Польши Лех Валенса похвалил Россию за изменения, которые происходят в стране.

Космос SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.

Киберспорт Когда Fortnite недоступен, геймеры идут искать его на порносайты Игра Fortnite на днях пережила «перезагрузку», в рамках которой мир игры «засосало» в чёрную дыру, после чего игрокам предстала вторая фаза с многочисленными обновлениями, новыми картами и так далее.

Армия и оружие В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны В мире увеличиваются риски ядерной конфронтации, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Спорт Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.

Культура Два автора получили Букеровскую премию в обход правил Размер Букеровской премии составляет £50 тыс. (около $63 тыс.). премия вручалась двум авторам сразу еще дважды: в 1974 и 1992 годах.

Шоу-бизнес Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.

Киберспорт Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.

Армия и оружие Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

Финансы Bloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд По подсчетам Bloomberg, РФ потеряла $7,7 миллиарда в валютных резервах после того, как приняла решение заменить доллары на евро, юани и золото.

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Хоккей Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мейпл Лифс 4:2 Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу хозяев на 26-й минуте забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Джон Карлсон и Карл Хагелин.

Футбол Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.