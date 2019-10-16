с чего всё началось

Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила о начале отбора на Евровидение-2020 и изменении правил участия в этом отборе. Теперь на песенный конкурс от Украины официально не могут поехать артисты, которые с 2014 года давали концерты на территории России или посещали Крым.

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Политика Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.

Армия и оружие Предсказано полное восстановление режима Асада благодаря Трампу После восьми лет гражданской войны в Сирии и сотен тысяч погибших в результате конфликта решение президента США Дональда Трампа вывести войска с севера страны создает условия для восстановления режима сирийского лидера Башара Асада.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Политика Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе Отвод украинских войск в Донбассе произойдет после того, как в течение семи дней на участках намеченного разведения сил будет соблюден режим тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Баскетбол Суд в Москве приговорил к шести годам колонии экс-директора РФБ Домани Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Российской федерации баскетбола и взыскал с Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество, в пользу РФБ в счет возмещения ущерба чуть более 42,8 млн руб. Решение обжаловано Аникеевой в Московском городском суде, дата судебного заседания пока не назначена.

Происшествия Суд арестовал новых фигурантов «московского дела» Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».