Музыка
RT на русскомВыступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила о начале отбора на Евровидение-2020 и изменении правил участия в этом отборе. Теперь на песенный конкурс от Украины официально не могут поехать артисты, которые с 2014 года давали концерты на территории России или посещали Крым.
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с чего всё началось
Новые правила отбора на международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" опубликовала Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).Москва 2411:17
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В Украине запретили выступавшим в России артистам претендовать на «Евровидение»
Московский Комсомолец11:27
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