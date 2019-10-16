Музыка

RT на русскомRT на русскомВыступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила о начале отбора на Евровидение-2020 и изменении правил участия в этом отборе. Теперь на песенный конкурс от Украины официально не могут поехать артисты, которые с 2014 года давали концерты на территории России или посещали Крым.
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Новые правила
 отбора на международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" опубликовала Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).
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Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

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